CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tez-Koop-İş Sendikasının 11. Genel Kurul toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, sendikalaşmanın bir devletin olmazsa olmazı olduğunu kaydederek, "Kayıt dışı çalışma bu ülkenin temel sorunlarından birisidir" dedi.

Tez-Koop-İş Sendikasının 11. Genel Kurul Toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada sendikalaşmanın öneminden bahsederek, "Sendikalaşmanın önündeki engeller nedir? 1980 darbesinden sonra ilk yaptıkları iş sendikalı olmanın önüne bariyer koymaları. 12 Eylül darbe hukukundan Türkiye arındırılmadıkça, Türkiye’ye demokrasi gelmez. İşçilerin örgütlenmesi lazım, sendikalaşması lazım. Bu olmadığı takdirde, hak talebiniz havada kalıyor" ifadelerini kullandı.

Kayıt dışı çalışmanın Türkiye’nin temel sorunlarından birisi olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, kayıt dışı çalışmayla dünyada bilinen et etkin mücadelenin sendikalaşma olduğuna dikkat çekti. Siyasal iktidarların sendikalaşmayı engellemelerinin temelinde, kayıt dışı çalışmayı teşvik etmek olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Siz demokrasiyi savunuyorsunuz ben de her koşulda sizin haklarınızı savunmak zorundayım. Bu benim görevim. Kayıt dışı çalışma bu ülkenin temel sorunlarından birisidir. Kayıt dışı çalışmayla mücadelede dünyada bilinen et etkin tek mücadele vardır; sendikalaşma. Eğer bir yerde sendika varsa kayıt dışı çalışma yoktur. Siyasal iktidarların sendikalaşmayı engellemelerinin temelinde kayıt dışı çalışmayı teşvik etmektir. Daha düşük ücret ödersin, kişilerin ne kadar çalıştığı, ne kadar ücret aldığı görülmesin diye" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, taşeronlaşmanın 21. yüzyılın kölelik sistemi olduğunu vurgulayarak, taşeron işçilerin örgütlenerek sendika kurmaları gerektiğine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "21. yüzyılın kölelik düzeyi taşeronlaşma. Taşeronlaşmayı Türkiye’nin gündemine kim getirdi? Taşeron işçilere önce dernek kurun, örgütlenin ki biz sizin yanınızda olalım. Bunların mutlaka kadroya alınması lazım. Mücadelelerden sonra kadroya alındılar ama bir şey yaptılar. Bir Kanun Hükmünde Kararnameyle sizi kadroya alıyoruz ama sizler ücret zammı olarak en fazla yüzde 4 alabilirsiniz. Asgari ücret yüzde 26 zam gördü ama onlar yüzde 4. Niçin? Kölelik düzeni devam ediyor. Kanunla yaptılar. Kanunu Anayasa mahkemesine taşıdık. Bütün sendikaların bunu takip etmesi lazım" açıklamasında bulundu.

Emeklilik yaşının 65 olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, vatandaşın pirimini ödeyerek çalışma süresini doldursa da emeğinin karşılığını alamadığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, emeklilik yaşının düzenlenmesinde gerekli tepkinin verilmediğinin altını çizerek, "Vatandaş pirimini ödedi, çalışma süresini doldurdu. Emekli olacak, yaşını bekle diyor. Gidiyor patrona, işsizim diyor. Sen yaşlısın daha gençler var diyor. Gidiyor devlete, devlet de sen daha gençsin 65 yaşını dolduracaksın diyor. Bu düzenleme yapılırken yeterli tepki gösterildi mi? Hayır. Sorun geleceği görememekte" değerlendirmelerinde bulundu.