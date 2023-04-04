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Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'da o hadisi karıştırdı: 'Cennet kadının ayakları altındadır'

04.04.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Trabzon'da vatandaşlara birlikte seslendi. Konuşmasında kadına yönelik şiddetle mücadele vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Kadın başımızın üstündedir" derken sözünü ettiği bir hadisi karıştırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'da o hadisi karıştırdı: 'Cennet kadının ayakları altındadır'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, ittifakın diğer parti liderleri ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte Türkiye'nin çeşitli bölgelerini ziyaret ederek vatandaşla buluşmaya devam ediyor. İmamoğlu'nun memleketinde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu kadına yönelik şiddet ve kadınların ekonomik durumuna dair vurgular yaptı. Bu kapsamda verdiği mesajlardan birinde ise Kılıçdaroğlu'nun bir hadisi karıştırması dikkatlerden kaçmadı.

"MALVARLIĞIMI İNTERNET SİTEME KOYDUM"

Kılıçdaroğlu'nun Trabzon'daki konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Kul hakkı yiyenlere asla prim vermeyin, söz veriyorum ayrımcılığı bitireceğim. Geleceğiz, bütün dünya görecek. Hayallerimize yetişemezler. Devleti yönetenler zenginleşmek için çalışırlarsa halkın çıkarını düşünmezler.

  • Siyasete girdiğim gün malvarlığımı kendi internet siteme koydum, hepsi alın terim dedim. Beşli çetelerden yana değil, halktan yana, vatandaştan yana olanlara oy verin. Kul hakkı yemek çok ağır bir yemek.

  • Gelin güzel Türkiye'yi birlikte inşa edelim.

'KARADENİZ KADINININ ÇALIŞKANLIĞINI DÜNYA BİLİYOR'

  • Karadenizli kadının çalışkanlığını bütün dünya biliyor. Kırsalda çalışan bütün kadınların sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Orada çalışan bütün kadınlar emeklilik hakkına kavuşacak. Gençleri korumazsanız, kadına yönelik şiddete sessiz kalırsanız Bay Kemal bunu affetmez.

KILIÇDAROĞLU, O HADİSİ KARIŞTIRDI

  • Kadına şiddetin pazarlığı olmaz, bu konu pazarlık masasına gelemez! Kadın, başımızın üstündedir çünkü sevgili peygamberimiz 'Cennet kadının ayakları altındadır' demiştir. Biz buna inanıyoruz.

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Kemal Kılıçdaroğlu hadis

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