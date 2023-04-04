Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Trabzon'da! Dikkat çeken sözler: 'Eline para alıp çocuğa dağıtılmaz, rencide eder'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon Atatürk Meydanı'nda "Millet Buluşması"na katılıyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde kürsüye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı. İmamoğlu'nun boynundaki bordo mavi atkı dikkat çekti.

İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Bu kaldırımların hepsine basan bir hemşehriniz olarak Trabzon'a çoşmaya geldim. Ben ilk Cumhuriyet bayramını tam burada yürüyerek kutlamıştım. Trabzonspor'da yöneticilik yaptım.

'MİLLETİN CEBİNDE PARA BIRAKMADILAR'

Buraya yalnız gelmedim. Buraya Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geldim.

İşte inşallah hep gurur duyacağınız işler yapacağım. Sizlere söz veriyorum. O ahlakın içinde beni büyüten sadece ailem değildi, Trabzon'da yaşayan herkesti. Çocuklara diyorum ki, bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz. Milletçe böyle biliyoruz. Veren eli alan el görmeyecek. Rahmetli dedem bile bana parayı gizliden cebime koyardı. Hoş, milletin cebinde para da bırakmadılar

Şimdi İBB Başkanı olarak seçimi elimizden almaya kalktılar, milletimiz demokrasi tokadı attı. 13,500 oy; 806 bin farka dönüştü. Ondan sonra bu iktidar, 4 yıl sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam yatıyorlar İmamoğlu... Sonsuz desteğini ortaya koyan Sayın Akşener'e de teşekkür ediyorum. Trabzonlu Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a belediye başkanı oldu, bunlar Trabzonlu Ekrem İmamoğlu'nu uyduruk bir davayla görevden almak istediler.

'BİR AVUÇ İNSANIN KAZANMA DÖNEMİ BİTTİ'

Söyledim burada da söyleyeyim 2019 seçiminden sonra 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder, İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır' dediler. Valla biz söylemedik. Artık bir avuç insanın kazanma dönemi bitti, artık 86 milyon milletin kazanma dönemi başlıyor.

Sizden tam destek istiyoruz. Sizlerle beraber her şeyin çok güzel olacağı bir dönemi başlatmak istiyoruz. Çok güçlü bir 6'lı masa var. Lideri ve kurucusu sayın 13'üncü Cumhurbaşkanımız süreci buraya getirdi. Önce seçimi kazanacağız sonra da memleketimizi çok güzel günler bekliyor olacak. Bugün Karadeniz ve Trabzon'da bir fırtına var ama bugün 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu fırtınası var."



