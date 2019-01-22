HABER

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener buluştu, ittifakta sorunlar aşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 00:05 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener akşam yemeğinde buluştu. CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre görüşme sonrası pürüz yaşanan alanlardaki sorunlar aşıldı, mutabakata varıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener buluştu, ittifakta sorunlar aşıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener akşam yemeğinde buluştu. CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre görüşme sonrası pürüz yaşanan alanlardaki sorunlar aşıldı, mutabakata varıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi. CNN TÜRK'ten Ünal Kaya'nın haberine göre seçim ittifakını ele alan iki lider heyetler arası görüşmede uzlaşılamayan başlıkları görüştü. Zirvede ittifak konusunda mutabakat sağlandığı öğrenildi.

Genel Merkez dışında bir araya gelen iki lider, heyetler arası görüşmede uzlaşılan ve protokole bağlanan iller ile uzlaşı sağlanamayan yerleri ele aldı. Bu kapsamda Ankara Etimesgut, Muğla Bodrum, Denizli Pamukkale, Kocaeli'nin Çayırova ve Bursa Osmangazi'nin hangi partiye bırakılacağı masadaydı.

PROTOKOL GÜNCELLENECEK

Ayrıca İstanbul'un ilçelerinde nasıl bir dağılım olacağı ile Gaziantep gibi kritik bazı illerde adaylar üzerinden de değerlendirme yapıldı. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener'in pürüz yaşanan alanlardaki sorunların aşılmasıyla ilgili mutabakata vardığı öğrenildi. İki liderin vereceği talimatlara göre parti kurmayları ittifak protokolünü güncelleyecek. Parti kurmaylarının bir iki gün içinde de ittifaka ilişkin açıklama yapması planlanıyor.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
On numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçlarıOn numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçları
İZBAN'da uzlaşma sağlandıİZBAN'da uzlaşma sağlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu İYİ parti Meral Akşener cnn türk

En Çok Okunan Haberler

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Adana'da görenleri dehşete düşüren görüntü!

Adana'da görenleri dehşete düşüren görüntü!

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Acun Ilıcalı'dan Survivor fotoğrafı

Acun Ilıcalı'dan Survivor fotoğrafı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
On numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçları

On numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçları

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

İzmir'de çerez fabrikasında yangın!

İzmir'de çerez fabrikasında yangın!

Elektrik kesildi, aç kurtlar şehre indi, gazeteciler yolda kaldı! İşte İstanbul'da 63 kışı

İstanbul'a kurtların indiği 63 kışı

Akıncı Üssü davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Akıncı Üssü davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.