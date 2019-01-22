Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener buluştu, ittifakta sorunlar aşıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener akşam yemeğinde buluştu. CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre görüşme sonrası pürüz yaşanan alanlardaki sorunlar aşıldı, mutabakata varıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi. CNN TÜRK'ten Ünal Kaya'nın haberine göre seçim ittifakını ele alan iki lider heyetler arası görüşmede uzlaşılamayan başlıkları görüştü. Zirvede ittifak konusunda mutabakat sağlandığı öğrenildi.

Genel Merkez dışında bir araya gelen iki lider, heyetler arası görüşmede uzlaşılan ve protokole bağlanan iller ile uzlaşı sağlanamayan yerleri ele aldı. Bu kapsamda Ankara Etimesgut, Muğla Bodrum, Denizli Pamukkale, Kocaeli'nin Çayırova ve Bursa Osmangazi'nin hangi partiye bırakılacağı masadaydı.

PROTOKOL GÜNCELLENECEK

Ayrıca İstanbul'un ilçelerinde nasıl bir dağılım olacağı ile Gaziantep gibi kritik bazı illerde adaylar üzerinden de değerlendirme yapıldı. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener'in pürüz yaşanan alanlardaki sorunların aşılmasıyla ilgili mutabakata vardığı öğrenildi. İki liderin vereceği talimatlara göre parti kurmayları ittifak protokolünü güncelleyecek. Parti kurmaylarının bir iki gün içinde de ittifaka ilişkin açıklama yapması planlanıyor.

