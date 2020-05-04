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  4. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den hükümete YKS eleştirisi

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den hükümete YKS eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 22:53 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel YKS'nin 27- 28 Haziran tarihinde yapılacak olmasının duyurulmasının ardından sert eleştirilerde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den hükümete YKS eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayına ertelenen YKS’nin öne alınarak Haziran’da yapılacak olması; gençlerimizin geleceklerini ve umutlarını çalmak, emeklerini boşa çıkarmak, onlara kulak tıkamaktır! Gençlerimizin hayallerini çalmayın!"

ÖZGÜR ÖZEL: KARARDAN GERİ DÖNÜLMELİDİR

Özgür Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"YKS2020'nin bir gecede bir kişinin kararıyla bir ay öne çekilmesi iş bilmezliktir!!!

Hayatlarının en önemli sınavına girecek gençlerimize haksızlık, gelecekleriyle oynamaktır.

Öğrencilerimizin geleceği, tüm siyasi ve ekonomik çıkarların üstündedir, karardan geri dönülmelidir."

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