Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den hükümete YKS eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Temmuz ayına ertelenen YKS’nin öne alınarak Haziran’da yapılacak olması; gençlerimizin geleceklerini ve umutlarını çalmak, emeklerini boşa çıkarmak, onlara kulak tıkamaktır! Gençlerimizin hayallerini çalmayın!"
Temmuz ayına ertelenen YKS’nin öne alınarak Haziran’da yapılacak olması; gençlerimizin geleceklerini ve umutlarını çalmak, emeklerini boşa çıkarmak, onlara kulak tıkamaktır! Gençlerimizin hayallerini çalmayın! #yks2020— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 4, 2020
Özgür Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"YKS2020'nin bir gecede bir kişinin kararıyla bir ay öne çekilmesi iş bilmezliktir!!!
Hayatlarının en önemli sınavına girecek gençlerimize haksızlık, gelecekleriyle oynamaktır.
Öğrencilerimizin geleceği, tüm siyasi ve ekonomik çıkarların üstündedir, karardan geri dönülmelidir."