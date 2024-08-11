Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? Delegeleri işaret etti: "Gelmen lazım arkadaş derlerse..."

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu. Kılıçdaroğlu, siyaset ve CHP gündemdeki birçok konu başlığını değerlendirdi.

"6'LI MASA VERİLEN SÖZLERİ TUTMADI"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Özel bir suçlama getirmek istemiyorum. Ama 6 lider beraber yola çıktıysa ve oy birliği ile karar alacağız diye konuştuysak, liderlerin sözlerini tutması gerekiyordu. Ama bu olmadı. Anketler kazanacağımızı söylüyordu. Ama süreç benim de düşünmediğim şekilde ciddi bir sürece uğradı."

"GÖREV VERİRLERSE..."

"Ben parlamentoya girdiğimde genel başkan olma düşüncem yoktu. Delegeler istediği için oldum. Delegeler derse ki "Gelmen lazım arkadaş", ve onlar görev verirlerse. Yoksa ne yapacağım ben. Zaten genel başkanlık yaptım. Genel başkanlık zaten yaptım, zor bir görev olduğunu düşünüyorum. Genel başkanlığın sorumluluğu fazladır, kolay değildir. Genel başkanlık tartışmalarının dışında kalmak istiyorum. Gereksiz lüzumsuz o kadar çok haber var artık ben de bıktı. Partinin delegeleri var, kurumsal bir kimliği var. Parti kendi geleceğini belirleyecektir."

PARTİYİ SAĞA KAYDIRMA ELEŞTİRİLERİ

"Bunları söyleyen sağ ile sol ile işleri yok. Çöpten kağıt toplayanların haklarını savunan nedir? Emekliye iki maaş ikramiye diyen adam nedir? Evlere temizliğe giden kadınların hakkını savunan adam nedir? Bunların sağ ile sol ile ilgisi yok. Onlar rakı masalarında oturup, "Kılıçdaroğlu listede yok. Partiyi sağcılaştırdı" derler. Altı ok halkçılaştı."

ALTI OKUN RENGİ Mİ DEĞİŞİYOR?

"Bizim altı okumuz sıradan altı ok değildir. Partimiz bu devleti kuran partidir. Dürüstlükten, ahlaktan, erdemden yanayız. İnançlı insanlarız. Ama inancımızı siyaset ve oy konusu yapmayız. Komşusu açken biz tok yatmayız. Bizim bunu geniş kitlelere anlatmamız, aktarmamız lazım. Biz bunu yapmamışız. "

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır