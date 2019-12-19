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Kemal Kılıçdaroğlu ’Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi’ne katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2019 14:18 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da düzenlenen 19 Aralık Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi’ne katıldı.Zirvenin açılış töreninde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Aslında her şey bir merakla başlıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da düzenlenen 19 Aralık Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi’ne katıldı.
Zirvenin açılış töreninde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Aslında her şey bir merakla başlıyor. Doğduğumuz andan itibaren merak ederiz. Çevreyi merak ederiz. Annemizi babamızı merak ederiz. Bir süre sonra köyümüzü kentimizi, bir süre sonra Türkiye’yi bir süre sonra da dünyayı merak ederiz. İnsanoğlu hayatın her tarafını geçmişi ve geleceği merak eder ve düşüncesini onun üzerine inşa eder. Merak dediğimiz kavram uzayı keşfetmek değil, merak dediğimiz kavram aynı zamanda dünyayı da keşfetmektir. Merak ediyorsak Hindistan’da ne oldu? Oraya gideceğiz göreceğiz. Çin’e gideceğiz. Dünyanın neresini merak ediyorsak bir şekilde gideceğiz. Dolayısıyla turizmi ağırlıklı olarak insanlığın gündemine getiren temel olgu meraktır. Bizim yapmamız gereken şu; acaba insanların Türkiye’yi, Türkiye’nin herhangi bir ilini, beldesini veya köyünü veya herhangi bir bölgesini gezmek için nasıl bir merak uyandırmalıyız. Nasıl bir bilgi vermeliyiz ki insanlar bir şekliyle Türkiye’ye gelebilsinler bir şekliyle gelip Türkiye’de meraklarını gidebilsinler. Gözleriyle görsünler, olaya tanık olsunlar konuşabilsinler” diye konuştu.

“Turistlerin Türkiye’ye gelmelerini sağlamak hepimizin ortak görevi”
Turistlerin Türkiye’ye gelmesini sağlamanın herkesin ortak görevi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “2019 yılında turizm sektörünün görünümü hakkında önemli bir rapor açıklandı. Dünya Ekonomik Formunun raporu bu. Diyor ki; gezi ve turizm sektörü rekabet raporunda, 2030 yılında 1 milyar 800 milyon turist dünyayı gezecek. O zaman soru şu; 1 milyar 800 milyon turistten kaçı bize gelecek. Kaçı Türkiye’yi merak edecek. Kaçı Antalya’yı, İstanbul’u, Adana’yı, Mardin’i kaçı merak edecek. Onlara Türkiye’yi merak etmeleri için hangi bilgileri nasıl vereceğiz. Bütün bunları onların önüne koymak zorundayız” ifadelerini kullandı.

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