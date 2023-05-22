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Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile görüştü

22.05.2023 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinan Oğan'ın 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı. Oğan'ın açıklamalarının ardından dağılan ATA İttifakı'nın ortaklarından Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Toplantıdan fotoğraflar da CHP tarafından paylaşıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile görüştü

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu önesinde yoğun görüşme trafiği yaşanıyor. İlk turda ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme yönündeki kararını açıkladı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün önce dağılan ATA İttifakı'nda yer alan Adalet Partisi'nin Genel Merkezi'nde Vecdet Öz ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ardından ise Ankara'da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü.

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KARARINI YARIN AÇIKLAYACAK

CHP, basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaştı. Özdağ'ın kararını yarın 11.00'de yapacağı basın toplantısıyla açıklayacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ

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