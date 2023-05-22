Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile görüştü

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu önesinde yoğun görüşme trafiği yaşanıyor. İlk turda ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme yönündeki kararını açıkladı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün önce dağılan ATA İttifakı'nda yer alan Adalet Partisi'nin Genel Merkezi'nde Vecdet Öz ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ardından ise Ankara'da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü.

KARARINI YARIN AÇIKLAYACAK

CHP, basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaştı. Özdağ'ın kararını yarın 11.00'de yapacağı basın toplantısıyla açıklayacağı belirtildi.

