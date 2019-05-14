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Kemal Kılıçdaroğlu’na hakarete hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 12:03 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Eskişehir’deki şehit cenazesine katılmasının ardından sosyal medyada hakaret eden sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.Eskişehir 7.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Eskişehir’deki şehit cenazesine katılmasının ardından sosyal medyada hakaret eden sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Bahtiyar A. (60) ile taraf avukatları katıldı. Savunmasında, pişman olduğunu bildiren Bahtiyar A., "Akıllı telefonlar yüzünden oldu. Ben aslında öyle demek istemedim. ’Bunları def etmek lazım’ yazacaktım, klavye ’linç etmek’ diye çevirmiş. Klavye hatası. Ahirette cezamı almak isterim. Burada ceza almak istemiyorum. Adliyeye düştüğüm için çok üzgünüm. Zaten bu olay sonrası sosyal medya hesabımı kapattım" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Merkezi ve Eskişehir İl Başkanlığı adına davaya katılan Avukat Kemal Sayılır ise sanığın cezalandırılmasını istedi. Akıllı klavyelerin eş anlamlı kelimeleri tamamlamadığını vurgulayan Sayılır, "Hepimiz bu tip telefonlar kullanıyoruz. Kaldı ki ’linç etmek’ kelimesiyle ’def etmek’ kelimesi arasında anlam birliği yoktur" dedi.
Sanığı "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek ve aşağılamak" suçundan 1 yıl 3 ay hapse mahkum eden hakim, bu kararı 9 bin lira adli para cezasına çevirdi.

Olayın geçmişi
Geçen yıl ekim ayında Batman’da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök’ün Eskişehir’de yapılan cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, ardından kentten ayrılmıştı. Tören sonrası Bahtiyar A. hem kendisine ait sosyal medya hesabından hem de bir yerel gazetenin internet sitesinde yer alan haberin yorum bölümüne hakaret içerikli ifadeler yazmıştı. Gözaltına alınan sanık, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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