Kemal Kılıçdaroğlu’na hakarete hapis

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Eskişehir’deki şehit cenazesine katılmasının ardından sosyal medyada hakaret eden sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Bahtiyar A. (60) ile taraf avukatları katıldı. Savunmasında, pişman olduğunu bildiren Bahtiyar A., "Akıllı telefonlar yüzünden oldu. Ben aslında öyle demek istemedim. ’Bunları def etmek lazım’ yazacaktım, klavye ’linç etmek’ diye çevirmiş. Klavye hatası. Ahirette cezamı almak isterim. Burada ceza almak istemiyorum. Adliyeye düştüğüm için çok üzgünüm. Zaten bu olay sonrası sosyal medya hesabımı kapattım" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi ve Eskişehir İl Başkanlığı adına davaya katılan Avukat Kemal Sayılır ise sanığın cezalandırılmasını istedi. Akıllı klavyelerin eş anlamlı kelimeleri tamamlamadığını vurgulayan Sayılır, "Hepimiz bu tip telefonlar kullanıyoruz. Kaldı ki ’linç etmek’ kelimesiyle ’def etmek’ kelimesi arasında anlam birliği yoktur" dedi.

Sanığı "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek ve aşağılamak" suçundan 1 yıl 3 ay hapse mahkum eden hakim, bu kararı 9 bin lira adli para cezasına çevirdi.