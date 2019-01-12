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Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 16:41 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazası sonucu vefat eden yengesi Belgüzar Gündüz'ün cenazesine katıldı

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yengesi Belgüzar Gündüz'ün cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hıdır Gündüz'ün, Bahçeşehir'de 4 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan eşi Belgüzar Gündüz (67), Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesinde yaşımını yitirdi.

Gündüz için ikindi vakti Bakırköy Amine Hatun Camisi'nde düzenlenen törene, Kılıçdaroğlu ile ağabeyi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve eski CHP milletvekili Berhan Şimşek de katıldı.

Törenin ardından Kılıçdaroğlu tabuta omuz verdi. Belgüzar Gündüz, Silivrikapı Mezarlığında toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Belgüzar Gündüz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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