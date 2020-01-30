Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatına FETÖ’den iddianame

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında, FETÖ’den 40 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, avukat Çelik’in, FETÖ/PDY örgütünün oluşturmaya çalıştığı algının oluşmasına eylemleri ile katkıda bulunduğu vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Celal Çelik’in hakkında FETÖ/PDY üyeliği-yöneticiliği suçundan soruşturma yürütülen çok sayıda kişi ile olağanın ötesinde, çok yoğun irtibatının bulunduğuna dikkat çekildi. Çelik’in kamu görevinden ihraç edilen tetkik hakimi Kazım Uslu’nun telefonuna örgütün haberleşme programı Bylock yükleyen kişi olarak beyan edilen Yargıtay Tetkik Eski Hakimi Mustafa Savaş adına kayıtlı telefonla toplamda 118 kez iletişim kurduğu anlatıldı.

HSYK seçimleri sürecinde YARSAV’a 17 bin lira bağış yaptı

FETÖ üyesi olmaktan yargılanan YARSAV eski başkanı Mustafa Arslan’la da 417 kez görüştüğü belirlenen Çelik’in, 17-25 Aralık soruşturmalarının ardından o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sosyal medya üzerinden hakaret ettiği kaydedildi. İddianamede Çelik’in hakimlik mesleğinden istifa ettikten sonra, FETÖ’nün kontrolüne geçen ve KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’ne (YARSAV) HSYK üyeliği seçimi sürecinde 17 bin lira bağış yaptığı anlatıldı. YARSAV’ın göstermiş olduğu adayların birçoğunun sonradan FETÖ/PDY irtibatı sebebiyle kamudaki görevlerinden çıkarıldıkları anlatıldı.