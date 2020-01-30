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Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatına FETÖ’den iddianame

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 16:22 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında, FETÖ’den 40 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında, FETÖ’den 40 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, avukat Çelik’in, FETÖ/PDY örgütünün oluşturmaya çalıştığı algının oluşmasına eylemleri ile katkıda bulunduğu vurgulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Celal Çelik’in hakkında FETÖ/PDY üyeliği-yöneticiliği suçundan soruşturma yürütülen çok sayıda kişi ile olağanın ötesinde, çok yoğun irtibatının bulunduğuna dikkat çekildi. Çelik’in kamu görevinden ihraç edilen tetkik hakimi Kazım Uslu’nun telefonuna örgütün haberleşme programı Bylock yükleyen kişi olarak beyan edilen Yargıtay Tetkik Eski Hakimi Mustafa Savaş adına kayıtlı telefonla toplamda 118 kez iletişim kurduğu anlatıldı.

HSYK seçimleri sürecinde YARSAV’a 17 bin lira bağış yaptı
FETÖ üyesi olmaktan yargılanan YARSAV eski başkanı Mustafa Arslan’la da 417 kez görüştüğü belirlenen Çelik’in, 17-25 Aralık soruşturmalarının ardından o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sosyal medya üzerinden hakaret ettiği kaydedildi. İddianamede Çelik’in hakimlik mesleğinden istifa ettikten sonra, FETÖ’nün kontrolüne geçen ve KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’ne (YARSAV) HSYK üyeliği seçimi sürecinde 17 bin lira bağış yaptığı anlatıldı. YARSAV’ın göstermiş olduğu adayların birçoğunun sonradan FETÖ/PDY irtibatı sebebiyle kamudaki görevlerinden çıkarıldıkları anlatıldı.

MİT krizinin ertesi günü gaziler üzerinden suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a zincirleme olarak hakaret ettiğine ilişkin sosyal medya paylaşımlarına yer verilen iddianamede Çelik’in MİT müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağrılmasının ertesi gününde FETÖ’den aldığı bilgilerle ulaştığı gaziler üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında suç duyurusunda bulunduğu hatırlatıldı. İddianamede, Çelik’in FETÖ’nün oluşturmak istediği algı doğrultusunda gazilerin milli duygu ve hassasiyetlerini istismar ederek imzalattığı dilekçe içeriğinde öne sürülen hususların 7 Şubat günü MİT krizinin gerçekleştiği günden sonra bir gün içerisinde hazırlanıp gazilere imzalattırılmasının mümkün olmadığı anlatıldı.

FETÖ’nün oluşturmaya çalıştığı algıya eylemleriyle katkıda bulundu
İddianamede, “Celal Çelik’in 7 Şubat MİT Kumpası sürecinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yargı ve emniyet teşkilatındaki mensuplarıyla eş zamanlı olacak şekilde Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı ve diğer MİT görevlilerinin PKK/KCK silahlı terör örgütü ile iş birliği içerisinde hareket ediyormuş şeklindeki FETÖ/PDY örgütünün oluşturmaya çalıştıkları algının oluşmasına izah edilen eylemleri ile katkıda bulunduğu anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

40 yıla kadar hapsi istendi
İddianamede, gazilerin ifadeleri de yer aldı. Bu kapsamda gazilerin, dilekçe içeriğini tamamen Celal Çelik’in hazırladığını ve şikayette bulunmaları sonrasında da basın açıklaması yapılması hususunda kendilerini yönlendirdiğini beyan ettikleri belirtildi.
İddianamede, Çelik’in “FETÖ’ye üye olmamakla beraber örgüte yardım etme, örgüt propagandası ve kamu görevlisine hakaret” suçlarından 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin mahkemece kabul edilmesi halinde, Çelik önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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