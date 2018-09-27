Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğdu ev yandı (2) - EK BİLGİLERLE

Tunceli’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin de içinde bulunduğu 3 ev yandı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu yer olan Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'na ait, doğduğu evinin arkasında köylülerce yakılan ateş, kuru otların tutuşmasına neden oldu. Yangın kısa sürede evlere sirayet etti.

Olayın itfaiye ekiplerine bildirilmesiyle Nazımiye Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı bölge sevk edildi.

Nazımiye Belediye Başkanı CHP'li Cafer Kırmızıçiçek, "Saat 15.30 sıralarında belediyeye yapılan ihbar sonucu ekiplerimizi Ballıca köyüne sevk ettik. Ben de bizzat itfaiye araçlarıyla birlikte köye hareket ettim. Köyde çıkan yangın büyüktü. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine ait olan ve doğduğu ev tamamen yanarken, yine amcası Mehmet Karabulut ve kuzeni Hasan Karabulut'a ait ev ve eklentileri tamamen yandı. Yangının çevredeki ormanlık alana ve diğer evlere sıçramaması için iş makineleriyle önlem aldık. Ancak Genel Başkanımızın doğduğu ev tüm çabalarımıza rağmen yandı. Şu an ekiplerimiz yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangından köydeki kimsenin etkilenmemesi sevindirici bir haber" dedi.

Görüntü dökümü:

Yangından görüntü

-Yanan evlerin içinden görüntü

-Ekiplerin yangına müdahalesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

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