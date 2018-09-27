HABER

Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğdu ev yandı (2) - EK BİLGİLERLE

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 18:18 | Son Güncelleme

Tunceli’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin de içinde bulunduğu 3 ev yandı.

Tunceli’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin de içinde bulunduğu 3 ev yandı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu yer olan Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'na ait, doğduğu evinin arkasında köylülerce yakılan ateş, kuru otların tutuşmasına neden oldu. Yangın kısa sürede evlere sirayet etti.

Olayın itfaiye ekiplerine bildirilmesiyle Nazımiye Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı bölge sevk edildi.

Nazımiye Belediye Başkanı CHP'li Cafer Kırmızıçiçek, "Saat 15.30 sıralarında belediyeye yapılan ihbar sonucu ekiplerimizi Ballıca köyüne sevk ettik. Ben de bizzat itfaiye araçlarıyla birlikte köye hareket ettim. Köyde çıkan yangın büyüktü. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine ait olan ve doğduğu ev tamamen yanarken, yine amcası Mehmet Karabulut ve kuzeni Hasan Karabulut'a ait ev ve eklentileri tamamen yandı. Yangının çevredeki ormanlık alana ve diğer evlere sıçramaması için iş makineleriyle önlem aldık. Ancak Genel Başkanımızın doğduğu ev tüm çabalarımıza rağmen yandı. Şu an ekiplerimiz yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangından köydeki kimsenin etkilenmemesi sevindirici bir haber" dedi.

Görüntü dökümü:
Yangından görüntü
-Yanan evlerin içinden görüntü
-Ekiplerin yangına müdahalesi
-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

PARTNERBu fotoğraflar Putin'i çıldırtacak!Bu fotoğraflar Putin'i çıldırtacak!
Pilot Beril Gebeş'in cesedi neden bulunamadı? Hüseyin Başaran'dan dehşete düşüren tahminPilot Beril Gebeş'in cesedi neden bulunamadı? Hüseyin Başaran'dan dehşete düşüren tahmin
GÜNCELLEME - FETÖ'den aranan çift hücre evinde yakalandıGÜNCELLEME - FETÖ'den aranan çift hücre evinde yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK, Kuzey Irak'ta operasyon! PKK'yı böyle vurdular!

TSK, Kuzey Irak'ta operasyon! PKK'yı böyle vurdular!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne olacak? CHP'li Pekşen'den ilginç iddia: LTMF - LTFM

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne olacak? CHP'li Pekşen'den ilginç iddia: LTMF - LTFM

Pilot Beril Gebeş'in cesedi neden bulunamadı? Hüseyin Başaran'dan dehşete düşüren tahmin

Pilot Beril Gebeş'in cesedi neden bulunamadı? Hüseyin Başaran'dan dehşete düşüren tahmin

CHP'de aday adaylığı ücretleri belli oldu!

CHP'de aday adaylığı ücretleri belli oldu!

Posta gazetesi Mesut Yar ile yollarını ayırdı

Posta gazetesi Mesut Yar ile yollarını ayırdı

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.