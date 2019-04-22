Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesine katılacağı Emniyete bildirilmemiş

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında hazırlanan Koruma Personeli Talimatnamesinin gereğinin yerine getirilmediğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesine katılacağına dair kendilerinin bilgilendirilmediğini açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın 21.04.2019 günü Çubuk ilçesi Akkuzulu köyündeki cenaze töreni ile ilgili olarak, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın koruma personeli tarafından 20.04.2019 günü saat 22.11’de ve 21.04.2019 günü saat 10.03’te Koruma Şube Müdürlüğümüz Nöbetçi Amirliği Hizmetlerinde kullanılan 0505 318 06 32 nolu telefon aranarak cenaze yeri, saati ve cenaze yakınlarının irtibat bilgileri istenilmiş, katılım durumu bildirilmediği gibi sorulduğunda ise henüz programın belli olmadığı söylenmiştir. Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında hazırlanan Koruma Personeli Talimatnamesinin ‘Korunan şahsın il dışı ziyaretlerinde 48 saat önce mahallin mülki amirince nereye, hangi amaçla gideceği, ne kadar sürede ne kadar kalacağı,( açık adresle birlikte) ne amaçla gideceği dilekçe ile bildirilecek, koruma görevlisi de koruduğu şahsın il dışı seyahatlerinde gidiş-geliş tarihi ve saatlerini ilgili büro amirliğine bildirilecektir’ maddesi gereğince korunan kişilerin il merkezi dışına yapacakları ziyaretlerde Koruma Şube Müdürlüğümüze yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmekte, bu bilgiler doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. Bunun önceki örnekleri ektedir. Ancak Çubuk İlçesi Akkuzulu köyünde gerçekleşen cenaze töreni ile ilgili olarak daha önceki dış ilçe programlarında yapıldığı gibi Sayın Genel Başkanın katılacağına dair Emniyet Müdürlüğümüze yazılı bir bilgilendirme yapılmadığı gibi sözlü olarak da bildirimde bulunulmamıştır.”

