HABER

Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesine katılacağı Emniyete bildirilmemiş

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 17:34 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında hazırlanan Koruma Personeli Talimatnamesinin gereğinin yerine getirilmediğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesine katılacağına dair kendilerinin bilgilendirilmediğini açıkladı.Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın 21.04.2019 günü Çubuk ilçesi Akkuzulu köyündeki cenaze töreni ile ilgili olarak, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın koruma personeli tarafından 20.04.2019 günü saat 22.11’de ve 21.04.2019 günü saat 10.03’te Koruma Şube Müdürlüğümüz Nöbetçi Amirliği Hizmetlerinde kullanılan 0505 318 06 32 nolu telefon aranarak cenaze yeri, saati ve cenaze yakınlarının irtibat bilgileri istenilmiş, katılım durumu bildirilmediği gibi sorulduğunda ise henüz programın belli olmadığı söylenmiştir.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında hazırlanan Koruma Personeli Talimatnamesinin gereğinin yerine getirilmediğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesine katılacağına dair kendilerinin bilgilendirilmediğini açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın 21.04.2019 günü Çubuk ilçesi Akkuzulu köyündeki cenaze töreni ile ilgili olarak, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın koruma personeli tarafından 20.04.2019 günü saat 22.11’de ve 21.04.2019 günü saat 10.03’te Koruma Şube Müdürlüğümüz Nöbetçi Amirliği Hizmetlerinde kullanılan 0505 318 06 32 nolu telefon aranarak cenaze yeri, saati ve cenaze yakınlarının irtibat bilgileri istenilmiş, katılım durumu bildirilmediği gibi sorulduğunda ise henüz programın belli olmadığı söylenmiştir. Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında hazırlanan Koruma Personeli Talimatnamesinin ‘Korunan şahsın il dışı ziyaretlerinde 48 saat önce mahallin mülki amirince nereye, hangi amaçla gideceği, ne kadar sürede ne kadar kalacağı,( açık adresle birlikte) ne amaçla gideceği dilekçe ile bildirilecek, koruma görevlisi de koruduğu şahsın il dışı seyahatlerinde gidiş-geliş tarihi ve saatlerini ilgili büro amirliğine bildirilecektir’ maddesi gereğince korunan kişilerin il merkezi dışına yapacakları ziyaretlerde Koruma Şube Müdürlüğümüze yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmekte, bu bilgiler doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. Bunun önceki örnekleri ektedir. Ancak Çubuk İlçesi Akkuzulu köyünde gerçekleşen cenaze töreni ile ilgili olarak daha önceki dış ilçe programlarında yapıldığı gibi Sayın Genel Başkanın katılacağına dair Emniyet Müdürlüğümüze yazılı bir bilgilendirme yapılmadığı gibi sözlü olarak da bildirimde bulunulmamıştır.”

PARTNERDeren'e uyarı geldi!Deren'e uyarı geldi!
Kılıçdaroğlu: Gayet iyiyim (3)Kılıçdaroğlu: Gayet iyiyim (3)
Bakan Akar ve komutanlar, şehit çocuklarıyla buluştuBakan Akar ve komutanlar, şehit çocuklarıyla buluştu

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Son dakika: CHP'den Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında açıklama

Son dakika: CHP'den Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında açıklama

MHP'li Ataman: Tepki görmesi muhtemel yerde bulunması akla ziyandır

MHP'den saldırıyla ilgili yeni açıklama!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya ilişkin flaş açıklamalar

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya ilişkin flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan hakkında açıklama

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.