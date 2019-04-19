"Kemal komutan"ın bitmek bilmeyen okuma azmi

MEHMET ÇALIK - Yaşadığı ilçede lise olmadığı için ortaokuldan sonra astsubay olan ve bu süreçte önce liseyi dışarıdan bitiren ardından 2 kez kazanmasına rağmen üniversite eğitimine devam edemeyen 70 yaşındaki Kemal Benli, emekli olduktan sonra 2 üniversite okumanın mutluluğunu yaşıyor. Konya'nın Kulu ilçesinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Benli, bulunduğu bölgede lise olmadığı için ortaokuldan sonra sınavla Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu'na yerleşti. Okuldan 1968'de mezun olan Benli, astsubay olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmete başladı. 1976'da Fikirtepe Eğitim Enstitüsü Almanca Öğretmenliği Bölümü'nü kazanan Benli, aynı yıl Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğine tayini çıkınca eğitimini bırakmak zorunda kaldı. Almanya'daki görevi sonrası Kars'ın Sarıkamış ilçesine atanan Benli, fark derslerini girerek Kars Cumhuriyet Lisesi'nden mezun oldu, ardından da Erzurum Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı. Görevi ve uzaklığı nedeniyle okula gidemeyince bu üniversiteyi de bırakmak zorunda kalan ve 1996 yılında emekli olan Benli, 2018'deki öğrenci affından faydalanarak yarım bıraktığı üniversitesine geri döndü. Benli, daha sonra kaydını yatay geçişle ikamet ettiği Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesine aldırdı. Bununla da yetinmeyen Benli, sınavsız ikinci üniversite hakkından faydalanarak Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü'ne kayıt yaptırdı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER En çok onlara yakışıyormuş! 10 yılda 2,3 milyon ton katı atık bertaraf edildi Venezia Mega Outlet’te İndirim Panayırı

Üniversite hayalini emekli olduktan sonra gerçekleştiren 3 çocuk ve 2 torun sahibi Benli, birinci sınıfa devam ediyor ayrıca hiçbir dersini kaçırmıyor. Her sabah takım elbisesiyle evinden eşi tarafından okula uğurlanan Benli, sınıfının da adeta neşe kaynağı. Ders aralarında arkadaşlarıyla okulun kantini ve bahçesinde vakit geçiren Benli, onlarla çay içip sohbet ediyor ve çeşitli tavsiyelerde bulunuyor. Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilginin çok önemli ve değerli bir hazine olduğunu söyledi. Üniversite okumanın her zaman içinde bir ukde olduğunu aktaran Benli, "Yıllar sonra torunum yaşındaki çocuklarla üniversite okumak bana ayrı bir zevk veriyor. Bu mutluluğu anlatmak çok zor. Gençlerle birlikte olmak bana daha da dinamizm veriyor. Hepsi benim evladım yaşında. Herkes beni seviyor, babası gibi görüyor." dedi. İki üniversite okumanın kendisi için zor olmadığını ifade eden Benli, geçen hafta 18 sınava girdiğini ve biri hariç hepsinden başarılı sonuçlar aldığını dile getirdi. Üniversiteye devam ettiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Benli, "Kendimi 20-25 yaşlarında bir delikanlı gibi hissediyorum." diye konuştu.