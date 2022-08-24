Kemal Öztürk ile Cüneyt Özdemir arasında “hoşt” tartışması! O sözler sonrası hemen harekete geçti

Gazeteci Cüneyt Özdemir ve yazar Kemal Öztürk arasında yaşanan polemik yargıya taşındı. Özdemir, gazeteci Kübra Par’ın sunuculuğunu yaptığı “Açık ve Net” programına konuk olmuş olan Habertürk gazetesi yazarı Kemal Öztürk’e tepki göstermişti. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Cüneyt Özdemir'in açıklamaları sonrası Kemal Öztürk'ten tazminat davası atağı geldi.

KEMAL ÖZTÜRK'TEN CÜNEYT ÖZDEMİR'E TAZMİNAT DAVASI!

Öztürk, kendisine “Gazeteci değilsin. Yorumcu bile değilsin. Fikrin sözün yok. Hoşt. Bu kadarsın” diyen Özdemir hakkında 3 kuruşluk tazminat davası açtı. Öztürk, Açık ve Net programında Cüneyt Özdemir'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri ile ilgili olarak, "Cüneyt Özdemir'in konuşmasının bir analiz olduğunu düşünmüyorum. İçinde bolca küfürlerin olduğu ve alaycı bir dille insanlara aptal, salak laflarının geçtiği bir konuşma. O nedenle onu bu kadar önemli kıldığını düşünmüyorum. İkincisi yeni bir şey söylediğini de düşünmüyorum. Dolayısıyla onun üzerinden konuşmayı istemem" şeklinde konuşmuştu.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN 'HOŞT' PAYLAŞIMI!

Gazeteci Cüneyt Özdemir ise, sosyal medya üzerinden karşı bir atakta bulunarak Öztürk'ün açıklamalarına, “Gazeteci değilsin. Yorumcu bile değilsin. Fikrin sözün yok. Bir dönem iktidarın apartıydın. Artık o bile değilsin. Bizim gazeteci mahallemizde değerin sıfır. Hiç olmadı. Hoşt. Bu kadarsın... Hadsize had bildirmek öksüz kaftan giydirmek gibidir.” ifadelerini kullandı.

"EDERİ BU"

Habertürk yazarı Öztürk ise duruma kayıtsız kalmayarak Özdemir'e tazminat davası açtı. Öztürk, açtığı dava hakkında şöyle dedi:

“Dün geceden beri, edep ve adap yoksunu Cüneyt Özdemir’e hakkımda yazdıkları için tepki gösteren, onur verici cümlelerle bana destek olan, mesaj gönderen yüzlerce insan oldu. Çok teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. O edepsiz hakkında 3 kuruşluk tazminat davası açtım. Ederi bu!”

