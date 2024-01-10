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  4. Kemal Sunal efsanesi En Büyük Şaban’ın Hülya’sına bakın! Nilgün Bubikoğlu’nun son halini gören inanamadı! Meğer usta sanatçının kardeşiymiş...

Kemal Sunal efsanesi En Büyük Şaban’ın Hülya’sına bakın! Nilgün Bubikoğlu’nun son halini gören inanamadı! Meğer usta sanatçının kardeşiymiş...

10.01.2024 12:57 | Son Güncelleme:
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Kemal Sunal filmleri halen daha keyifle izleniyor. Sunal’ın En Büyük Şaban isimli filminde, gözleri görmeyen çiçekçi kız Hülya karakterine hayat veren Nilgün Bubikoğlu'nun son hali ortaya çıktı. Meğer sanat dünyasından iki isimle akrabaymış.

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrol olduğu kahkahaya boğan filmler aradan geçen yıllara rağmen çok büyük bir keyifle izleniyor. Bunlardan biri de En Büyük Şaban filmi.

En Büyük Şaban filmi, yeniden ekranlara gelince, sosyal medyada gündem oldu. Film zengin olma hayaliyle köydeki tarlasını satıp İstanbul’a giden Şaban’ın başına gelenleri anlatıyor.

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Söz konusu filmde, Kemal Sunal'la birlikte; Kamran Usluer, Reha Yurdakul, Hikmet Karagöz gibi isimlerle birlikte gözleri görmeyen çiçekçi kız rolüyle güzel bir genç kız da eşlik ediyor.

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İşte bu çiçekçi kızı oynayan oyuncu Nilgün Bubikoğlu’nun, yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi olduğu ortaya çıktı.

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Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu’nun dayılarının ise Adnan Şenses olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gülşen Bubikoğlu Oyuncu hülya reha karakteri
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