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Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi! Yeşilçam yıldızının oğlu da ünlü çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

06.12.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarzan Rıfkı, Gülen Adam, Kiracı, Ortadirek Şaban ve Kapıcılar Kralı gibi sayısız Yeşilçam projesinde rol alan usta oyuncu Ekrem Dümer'in oğlu da ünlü çıktı.

Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi! Yeşilçam yıldızının oğlu da ünlü çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Türk sinemasının unutulmaz simaları arasında yer alan Ekrem Dümer, bundan 22 yıl önce hayata gözlerini yummuştu. Usta oyuncu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Tiyatroya Halkevleri'nde başlayan Ekrem Dümer, bir süre Sadi Tek Tiyatrosu'nda çalıştı. Şehir Tiyatroları'nda da sahneye çıkan usta isim, Yeşilçam'da sayısız yapımda kamera karşısına geçti.

Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi! Yeşilçam yıldızının oğlu da ünlü çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Özellikle Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı filmlerde rol alan Ekrem Dümer, 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ömrünün 25 yılını sanata adayan Ekrem Dümer, ölmeden hemen önce 'Hizmet ve Onur Ödülü'ne layık görülmüştü.

Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi! Yeşilçam yıldızının oğlu da ünlü çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Şimdilerde Feriköy mezarlığı'nda yatan Ekrem Dümer'in oğlu da ünlü çıktı. Ekrem Dümer'in oğlu, Çalar Saat ve Sabah Şekerleri programlarında sunuculuk yapan Yalçın Dümer'den başkası değil.

Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi! Yeşilçam yıldızının oğlu da ünlü oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Oyunculuk deneyimi de bulunan Yalçın Dümer, bir dönem tıpkı babası gibi Şehir Tiyatroları'nda çalışmıştı.

Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi! Yeşilçam yıldızının oğlu da ünlü oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Benim İçin Ağlama, Şöhret, Paşa Baba Konağı gibi yapımlarda rol alan Yalçın Dümer, özel yaşamıyla da dikkat çeken bir isim.

Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi! Yeşilçam yıldızının oğlu da ünlü oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Başından üç evlilik geçen Yalçın Dümer; Defne Halman, Serpil Çakmaklı ve Esra Balamir gibi isimlerle nikah masasına oturmuştu.

Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi! Yeşilçam yıldızının oğlu da ünlü oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Şimdilerde 57 yaşında olan Yalçın Dümer'in Esra Balamir ile yaptığı evlilikten bir kızı var.

Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi! Yeşilçam yıldızının oğlu da ünlü oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi! Yeşilçam yıldızının oğlu da ünlü oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...


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