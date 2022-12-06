Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi! Yeşilçam yıldızının oğlu da ünlü çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Türk sinemasının unutulmaz simaları arasında yer alan Ekrem Dümer, bundan 22 yıl önce hayata gözlerini yummuştu. Usta oyuncu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Tiyatroya Halkevleri'nde başlayan Ekrem Dümer, bir süre Sadi Tek Tiyatrosu'nda çalıştı. Şehir Tiyatroları'nda da sahneye çıkan usta isim, Yeşilçam'da sayısız yapımda kamera karşısına geçti.

Özellikle Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı filmlerde rol alan Ekrem Dümer, 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ömrünün 25 yılını sanata adayan Ekrem Dümer, ölmeden hemen önce 'Hizmet ve Onur Ödülü'ne layık görülmüştü.

Şimdilerde Feriköy mezarlığı'nda yatan Ekrem Dümer'in oğlu da ünlü çıktı. Ekrem Dümer'in oğlu, Çalar Saat ve Sabah Şekerleri programlarında sunuculuk yapan Yalçın Dümer'den başkası değil.

Oyunculuk deneyimi de bulunan Yalçın Dümer, bir dönem tıpkı babası gibi Şehir Tiyatroları'nda çalışmıştı.

Benim İçin Ağlama, Şöhret, Paşa Baba Konağı gibi yapımlarda rol alan Yalçın Dümer, özel yaşamıyla da dikkat çeken bir isim.

Başından üç evlilik geçen Yalçın Dümer; Defne Halman, Serpil Çakmaklı ve Esra Balamir gibi isimlerle nikah masasına oturmuştu.

Şimdilerde 57 yaşında olan Yalçın Dümer'in Esra Balamir ile yaptığı evlilikten bir kızı var.



