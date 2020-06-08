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Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı anısına hatıra para basıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 12:27 | Son Güncelleme

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı dolayısıyla hatıra para basıldı.

Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı anısına hatıra para basıldı

Fransa'daki resmi avro banknotlarının basıldığı Oberthur Fiduciaire matbaalarında, hatıra ve tanıtım amaçlı "0 euro" olarak üretilen paranın ön yüzünde Kemal Sunal'ın resimleri, arka yüzünde Avrupa ülkelerinin simgeleri yer aldı.

Avrupa Merkez Bankası onayı ile 5 bin adet gerçek avro kağıdı üzerine basılan hatıra ve koleksiyon paralarının yarısı Türkiye'de, geri kalanı ise başta Avrupa olmak üzere dünya ülkelerinde satışa sunuluyor.

Ayrıca Kemal Sunal hatıra parası tedavüldeki avro banknotları ile aynı güvenlik özelliklerine sahip. Filigran, mikroprint, Simultouch, hologram, transparan kayıt, güvenlik geçmişi, güvenlik ipliği, floresan, görünmez mürekkep ve her parayı benzersiz yapan özel seri numarasına sahip para ancak "0 euro" ibaresiyle taklitlerinden ayırt edilebiliyor.

FİLMLERİ GİBİ PARASI DA TEBESSÜM ETTİRDİ

0 Euro Projesinin Türkiye temsilcisi firmanın ortağı Özgür Honça, AA muhabirine, projenin Avrupa'da 5 yıl önce, Türkiye'de ise yaklaşık 1,5 yıl önce hayata geçtiğini söyledi.

Daha önce Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Ali Onbaşı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade, Kafkas İslam Ordusu Kumandanı Nuri (Killigil) Paşa, KKTC Türklerinin lideri Dr. Fazıl Küçük ile Göbeklitepe, Sultanahmet Camisi ve Kapalıçarşı için para bastıklarını anlatan Honça, oynadığı tüm karakterlerle Türk sinema tarihine iz bırakmayı başaran Kemal Sunal'ı ölümünün 20. yılında bu vesileyle yad ettiklerini belirtti.

Proje fikrinin ortağına ait olduğunu dile getiren Honça, "Bildiğiniz gibi bir mimikle tüm Türkiye'yi güldüren bir Kemal Sunal'dan bahsediyoruz. Bu sene vefatının 20. yılıydı. Ona özel bir seri yapılmasını istedik. Biz de 20. yıla özel bunu yaptık." diye konuştu.

Söz konusu paranın görenleri tebessüm ettireceğine inandığını aktaran Honça, "Kemal Sunal, Türk sinema tarihindeki en değerli şahsiyetlerden birisidir. Gerek öğretici yapısıyla gerek mizahıyla birlikte çok eserler katmıştır. Zaten Kemal Sunal başlı başına bir başyapıttır. O paranın bir koleksiyon değeri var tabii ki ama bir köşede durması da insanı mutlu edecektir. Çok samimi söylüyorum hakikaten o parayı görüp de gülmeyen bir arkadaşı görmedik. Kesinlikle tebessüm ettirdi. Sonuçta belki geçmişe götürdü, bir anlık da olsa görenleri güldürdü." ifadesini kullandı.

Honça, Türk sinemasına değer katan ve Yeşilçam'ın unutulmazları listesinde yer alan Kemal Sunal'ın isimini bu proje vesilesiyle yaşatacaklarını kaydetti.

Lisans için Sunal ailesinden izin aldıklarına dile getiren Honça, oğlu Ali Sunal'a da basılan hatıra paralardan hediye gönderdiklerini söyledi.

Honça, turizme de katkı sunacak Kemal Sunal paralarının internetten ve müze önlerinde bulunan "euromatik" cihazlarından satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.

Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetmişti.

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