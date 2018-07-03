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Kemal Sunal mezarı başında anıldı! Bu fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.07.2018 15:04 | Son Güncelleme

Türk sinemasının eşsiz isimlerinden Kemal Sunal, ölümünün 18'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törende Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen fotoğrafları da basına gösterildi

Kemal Sunal mezarı başında anıldı! Bu fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı

Türk sinemasının eşsiz isimlerinden Kemal Sunal, ölümünün 18'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

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Anma törenine sanatçının eşi Gül Sunal, kızı Ezo Sunal, oğlu Ali Sunal ve gelini Nazlı Kurbanzade'nin yanı sıra Vefa Lisesi'nden sınıf arkadaşları ile sevenleri katıldı.

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Törende konuşan Gül Sunal, eşine her geçen yıl özleminin daha da arttığını belirterek, "Filmlerinin oynaması ve küçük hayranlarının artarak çoğalması tek tesellimiz. İnanıyorum ki Kemal uzun süre yaşayacak ama bizim evimizde babamız yok" dedi. Oğlu Ali Sunal da "Sevenleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor ve babamı ölümsüzleştiriyorlar" diye konuştu.

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Oğlu Ali Sunal ise törene katılanlara teşekkür etti. Sunal, "Her 3 Temmuz'da ve 11 Kasım'da ne kadar büyük bir aile olduğumuzu görüyoruz. Biz, Türkiye'yi kalbinde yaşatan insanlar olarak kocaman bir aileyiz.

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Sevenleri, hiçbir zaman yalnız bırakmıyor ve babamı ölümsüzleştiriyorlar. Bu haberleri yapan basın mensupları olarak siz de onu ölümsüzleştiriyorsunuz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. 18 yıl geçti ve babamı çok özledim. Sevenleri de çok özledi. Bu özlem dinmeyecek" dedi.

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Öte yandan Kemal Sunal'ın her ölüm yıldönümü anmasına katılan Vefa Lisesi'nden sınıf arkadaşları bu yıl da yalnız bırakmadı. Ayrıca sanatçının sınıf arkadaşları, öğrencilik yılları ve dostluk yıllarına ait resimleri basın mensuplarına göstererek öğrencilik yıllarına ait bazı anıları paylaştılar. Anma töreninin sonunda katılanlara helva dağıtıldı.


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Kemal Sunal kemal sunan anma

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