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Kemal Sunal ölüm yıl dönümü... Ali Sunal ve Gül Sunal'dan Kemal Sunal paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.07.2018 11:37 | Son Güncelleme

Yeşilçam’ın usta ismi Kemal Sunal, ölüm yıl dönümünde unutulmadı. İnek Şaban, Salako, Kibar Feyzo gibi pek çok tiplemesiyle hafızalara kazınan Kemal Sunal, vefatının 18. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Türk sinemasının komedi ustası Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ve eşi Gül Sunal, efsane oyuncunun ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabından duygusal paylaşımlarda bulundu

Kemal Sunal ölüm yıl dönümü... Ali Sunal ve Gül Sunal'dan Kemal Sunal paylaşımı

Türk sinemasının en büyük isimlerinden biri olan Kemal Sunal, vefatının 18. yılında anılıyor. Nesiller boyu tüm Türkiye'yi güldürebilen ve güldürmeye devam eden Kemal Sunal’ın ölüm yıl dönümü...

Gülen yüzü ile milyonları kendine hayran bırakan usta komedyen Kemal Sunal'ın 18'inci ölüm yıldönümünde oğlu Ali Sunal'dan duygusal paylaşım.

'KAHRAMANIM'

Ali Sunal babası Kemal Sunal ile beraber yer aldıkları bir fotoğrafı sosyal medya hesabından "Kahramanım" notuyla paylaştı.

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Ali Sunal'ın paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi. İşte Ali Sunal'ın paylaştığı fotoğraf...

'İYİ Kİ HAYATIMDASIN KEMAL'

Öte yandan Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal ise 1973 yılında yazılan bir mektubu paylaşarak şu notu düştü:

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"1973 yılında yazılan bu mektupları okudukça hayranlığım özlemim çoğalıyor...

İyi ki hayatımdasın Kemal..."

Ekim 1973’te yazılan mektupta Kemal Sunal, şunları yazmıştı:

“Bizim tiyatroda tadilat olduğu için oyuna Aralık başında başlayacağız. Fakat yeni salonu yeni bir oyunla açmak istiyoruz. Bu yüzden pazartesi günü prova günüymüş. Perşembe günü de filme aşlıyoruz. Oyunumuz provası her gün çok sıkı şekilde yapılsa ancak aybaşına çıkar. Onun için provalar çok sıkı yapılacak. Ben bu filmde Tavuk Akakardeş oynuyorum. Yani rol çok büyük. Bu yüzden provaları aksatacağım bazen de hiç katılamayacağım.

Çocuklarla oturup konuştuk. yeni piyeste ufak bir rol oynayacağım. Bunu da böylece ayarladık. Dün gene bir takım elbise aldım. İstanbul’da çok sık dolaşıyorum. Benim filim (Yalancı Yarim) şimdi Eskişehir’de oynuyor. Orada filmi seyredenler geldi, büyük reaksiyon alıyormuşum. Zaten yazıhaneye de film için teşekkür mektubu geldi.

Bu film İstanbul ve Ankara’da Aralık ayında oynayacak, yeni filmin çekimi pazartesi günü başlıyor.”

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