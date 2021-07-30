Kemal Uçar: 20 senelik cennet gibi köyümüz yanıyor!

Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere, 21 ilde çıkan orman yangınları herkesi üzerken, ünlüler de bu duruma sessiz kalmadı.

Oyuncu Kemal Uçar da yangınla ilgili acısını paylaştı. Oyuncu yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Anne-babamız her sene 4-5 ay geçirdiği, 20 senelik cennet gibi köyümüz yanıyor! Herkes canla başla mücadele ediyor ama rüzgarla birlikte durum tekrar kötüleşince elden bir şey gelmiyor. Ailem şimdilik iyi, evi terk ettiler. 'Başına gelmedikçe anlamıyorsun' dedi annem. Tahmin ettiğinizden fazla maddi-manevi desteğe ihtiyaç var! Lütfen yer gözetmeksizin elinizin uzandığı tüm kanallara yardım..."

