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Kemal Varol: “Derdi olan bir yazarım”

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 11:38 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi’nin tarihî ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Misi (Gümüştepe) Mahallesi’nde hayata geçirdiği Misi Yazıevi, konuklarını ağırlamaya devam ediyor.Çalışmalarını sâkin bir ortamda tamamlamak için Misi Yazıevi’ni tercih eden yazar ve şairler, aynı zamanda Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nin düzenlediği söyleşilerde Bursalı edebiyat tutkunlarıyla bir araya geliyor.

Kemal Varol: “Derdi olan bir yazarım”

Nilüfer Belediyesi’nin tarihî ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Misi (Gümüştepe) Mahallesi’nde hayata geçirdiği Misi Yazıevi, konuklarını ağırlamaya devam ediyor.
Çalışmalarını sâkin bir ortamda tamamlamak için Misi Yazıevi’ni tercih eden yazar ve şairler, aynı zamanda Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nin düzenlediği söyleşilerde Bursalı edebiyat tutkunlarıyla bir araya geliyor. Nilüfer Belediyesi’nin Misi Yazıevi’nde ağırladığı isimlere yazar Kemal Varol da eklendi. Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nin yaz dönemi boyunca sürdürdüğü Misi Akademi programı kapsamında gerçekleştirilen Roman Atölyesi’nin de yürütücülüğünü yapan Kemal Varol, bu kez “Yazıevi Buluşmaları” söyleşisinde Bursalı okurlarıyla bir araya geldi. Söyleşiye Âşıklar Bayramı kitabından kısa bir metin okuyarak başlayan Kemal Varol, tecrübelerini paylaştı. Söyleşiyi ilgiyle takip eden edebiyat tutkunları, merak ettiği sorulara da cevap buldu.
“Yazar egosuyla yaşayan biri değilim”
“Derdi olan bir yazarım” diyen Kemal Varol, “Kendimi yetenekli saymam, ama şahsî ve politik dertleri olan, bu ülkeye dair birtakım sıkıntıları olan bir yazarım. Bunun farkındayım ve metne de öyle yaklaşırım. Başkası olmaya çalışmam, özenmem” diye konuştu.
Yazar egosuyla yaşayan biri olmadığının da altını çizen yazar Kemal Varol, bunun aksine çok sıradan yaşamaya çalıştığını ifade etti. Varol, “Bu beni rahatlatıyor. O egodan kurtulduğunuz anda işi daha iyi görerek, odaklanarak ve severek yapıyorsunuz. Sıradanlaştığım anda rahatlayan biriyim. Yazarlığımın konuşması derdinde değilim. Amerika’da da okunabilecek bir hikâye yazarım. Bu, çok zor bir şey değil, lâkin o zaman hem ben keyif almam, hem de bu benim hikâyem olmaz.”

Kemal Varol: “Derdi olan bir yazarım”

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