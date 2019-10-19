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Kemalettin Tuğcu kabri başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 13:25 | Son Güncelleme

Çocuk kitapları yazarı Kemalettin Tuğcu, vefatının 23. yılında, Çengelköy Mezarlığındaki kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Çocuk edebiyatında akla ilk gelen yazarlardan Kemalettin Tuğcu için vefatının 23. yılında, Çengelköy Mezarlığındaki kabri başında anma programı düzenlendi.

Tuğcu'nun ailesi ve Çocuk Vakfının düzenlediği anma törenine, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mümin Yıldıztaş, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Üsküdar Kirazlı Orhan Seyfi Orhon Ortaokulu öğrencileri, Beykoz Kemalettin Tuğcu İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Savaş Yeşiltaş, Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, yazar Muhsin Karabay ve Nemika Tuğcu, şair, çocuk edebiyatı yazarı Mevlana İdris Zengin, Kemalettin Tuğcu'nun oğlu Yaman Tuğcu, gelini Leyla Tuğcu ve torunlarının yanı sıra usta yazarın sevenleri katıldı.

Törende konuşan Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, Kemalettin Tuğcu'nun adının bugüne kadar çeşitli yerlere verildiğini hatırlatarak, doğduğu sokağa 1997'de Üsküdar Belediyesince, 2000 yılında ise Kültür Bakanlığınca Beykoz İlçe Halk Kütüphanesine Kemalettin Tuğcu adının verildiğini söyledi.

- "Tepetarla İlkokulu'na Kemalettin Tuğcu adı verildi"

Şirin, son olarak Beykoz ilçesinde bir okulun adının Kemalettin Tuğcu olduğunu ifade ederek, "Çocuk Vakfı'nın önerisi ile Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk tarafından Tepetarla İlkokulu'na Kemalettin Tuğcu adı verildi. Bu vesileyle Sayın Selçuk'a teşekkürlerimi ifade ediyorum." diye konuştu.

Şirin ayrıca, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayımlanan "Çocuklara Okumayı Sevdiren Yazar/Kemalettin Tuğcu Armağan Kitabı" nedeniyle Kemalettin Tuğcu hakkında yazı yazılmaya başlanması ve kitaplarına ilginin artmış olmasının önemli olduğunu belirtti.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de "Kemalettin Tuğcu, birkaç kuşağın okuduğu bir yazar olarak görevini yerine getirmiştir. Tuğcu'nun yazarlığı Türkiye'nin özeti gibidir." ifadelerini kullandı.

- "Tuğcu bir dönem Türkiye'nin duygu öğretmeniydi"

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da "Kemalettin Tuğcu için her yıl gerçekleşen anma töreninin güzel bir vefa örneği" olduğunu vurguladı.

Şair, Çocuk edebiyatı yazarı ve Çocuk Edebiyatı Tercüme Ofisi (ÇETO) Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmeni Mevlana İdris Zengin ise Kemalettin Tuğcu'nun bir dönem Türkiye'nin duygu öğretmeni olduğuna işaret etti. Zengin, Tuğcu'nun yazar çevrelerince eleştirilmesine karşın Türkiye'de en çok okunmuş çocuk kitabı yazarı olmayı başardığını da vurguladı.

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