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Kemalettin Tuğcu mezarı başında anılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 20:04 | Son Güncelleme

Kemalettin Tuğcu mezarı başında anılacak

İSTANBUL (AA) - Çocuk edebiyatında akla ilk gelen yazarlardan Kemalettin Tuğcu için vefatının 23. yılında, Çengelköy Mezarlığı'ndaki kabri başında ve Beyazıt Kütüphanesi'nde anma programı düzenlenecek.

Çocuk Vakfından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 1945 ile 1985 yılları arasında kitapları çocuklar tarafından en çok okunan yazar olan Kemalettin Tuğcu, vefatının 23. yılında, Çengelköy Mezarlığı'nda ailesi ve Çocuk Vakfı'nca düzenlenecek törenle anılacak. Saat 11.30'da Tuğcu'nun mezarı başında yapılacak törene ailesi, dostları ve okurları katılacak.

Aynı gün Beyazıt Kütüphanesi'nde Tuğcu için bir anma töreni de düzenlenecek.

- Kemalettin Tuğcu

Çengelköy'de 1902'de dünyaya gelen Kemalettin Tuğcu'nun babası Ali Galip Bey, Çanakkale ve Sarıkamış savaşlarında yaralanmış bir binbaşı, annesi de iyi keman çalan bir ev hanımıydı.

"Ayşecik", "Kolsuz Bebek", "Yüz Karası" ile "Üvey Baba" gibi birçok eseri sinemaya ve televizyon dizilerine uyarlanan yazar, 1995 Tüyap Kitap Fuarı'nda çocuk edebiyatı alanında ödül kazandı.

Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından Tuğcu, 1996'da Çengelköy'de vefat etti ve Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

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