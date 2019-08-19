Kemalpaşa Belediye Başkanı'na sosyal medyadan çığ gibi tepki! Hz. Muhammed’e (s.a.v.) hakaret etti mi?

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden “Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadın aşağılayan Arab’ın ümmeti değiliz” yazılı bir paylaşımda bulundu. Hz Muhammed’e (s.a.v.) hakaret içerdiği söylenen paylaşım üzerine, hem takipçilerinden hem diğer sosyal medya kullanıcılarından yoğun tepkiler aldı. Yapılan yorumlarda, Başkan Karakayalı’dan özür dilemesini istendi.

'KARAKAYALI SEFALET VE HÜSRAN İÇERİSİNDEDİR'

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş da tepki gösterenler arasındaydı. Demirtaş, “’Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadın aşağılayan bir Arab’ın ümmeti değiliz’ diyerek; manevi değerlere, mukaddesata, ulvi kıymetlere ve Peygamber Efendimize (s.a.v) dil uzatan Karakayalı, sefalet ve hüsran içerisindedir. İslam düşmanlığına soyunmuş bu devrin Ebu Cehilleri, kadın ve kız çocuklarını diri diri toprağa gömen toplumdan cenneti annelerin (kadınların) ayakları altına seren Yüce Peygamberimizi (s.a.v) anlamayacak kadar izansızdır. Bunlar öyle izansızdır ki, seçim meydanlarında dini değerleri kullanarak sağ cenahın oylarına talip olmuşlar aklımızla alay etmişlerdir. Bu millet bu oyuna gelmeyecektir” şeklinde konuştu.