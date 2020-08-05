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  4. Kemalpaşa Belediyesi'nde koronavirüs paniği: 30 personele izin verildi

Kemalpaşa Belediyesi'nde koronavirüs paniği: 30 personele izin verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 18:53 | Son Güncelleme

İzmir Kemalpaşa Belediyesi'nde çalışan bir personelde koronavirüs tespit edilirken, personelin temas ettiği düşünülen 30 kişi idari izne çıkarıldı.

Kemalpaşa Belediyesi'nde koronavirüs paniği: 30 personele izin verildi

Kemalpaşa Belediyesi'nde çalışan bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Personelin testinin pozitif çıkması nedeniyle diğer çalışanlar arasında panik yaşanırken, testi pozitif çıkan kişiyle teması olan 30 belediye personeli tedbiren idari izne çıkarıldı.

Öte yandan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada olayı doğruladı. Karakayalı, "Belediyemizde görevli bir personelimizin Kovid19 olduğunun öğrenilmesi üzerine, kendisiyle temas kurduğu düşünülen tüm personelimiz tedbiren idari izne çıkarılmış, belediye binamızda gerekli strelizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz ve birimlerimiz, hizmetlerin aksamaması ve vatandaşlarımızın sağlığının güvende olması için hizmet binamızda tedbirleri üst seviyeye çıkarmıştır" dedi.

(İHA)

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