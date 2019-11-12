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Kemalpaşa Mahallesinde 88 araçlık otoparkın yapımı sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 16:45 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesinde aynı bölgede 3 ayrı noktada toplam 88 araçlık otoparkın yapımı için çalışmalarını sürdürüyor.Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesinde aynı bölgede 3 ayrı noktada yapılan otopark çalışmasıyla mahalleye 88 araçlık otopark kazandırıyor.

İnegöl Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesinde aynı bölgede 3 ayrı noktada toplam 88 araçlık otoparkın yapımı için çalışmalarını sürdürüyor.
Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesinde aynı bölgede 3 ayrı noktada yapılan otopark çalışmasıyla mahalleye 88 araçlık otopark kazandırıyor. Otopark yapımıyla ilgili hummalı bir çalışma sürerken, Belediye Başkan Yardımcıları Rıdvan Kocaağa ile Fevzi Dülger bugün çalışmayı yerinde inceledi.
Kemalpaşa Mahallesi muhtarı Erdem Kaya’nın da katıldığı inceleme sırasında açıklama yapan Fevzi Dülger, “Kemalpaşa Mahallesi Şark Sokakta otopark çalışmasını incelemek üzere buradayız. Burada bölge içerisinde 3 ayrı noktada otopark çalışmamız bulunuyor. Şark Sokak üzerindeki otopark çalışmamızda, daha önce kamulaştırmasını bitirip yıkımını gerçekleştirdiğimiz alanda otoparkımızı hayata geçirdik. Bunun yanında daha önceden yapılaşmaların bitiminde terklerinin ve kamulaştırmalarının yapılmış olduğu Kıvanç Sokak üzerinde yeni asfaltını yapmış olduğumuz bölgede otopark çalışması yapıyoruz” dedi.
Otoparkların İnegöl’ün zarurî ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Dülger, “Birçok noktada artık araçlarımızı park edecek yer bulamamaktayız. Burada yapılmış olan çalışmalarla alakalı detaylı bilgi vermek gerekirse 900 metrekare parke, 300 metretül bordür, 150 metretül oluk, 150 metreküp kazı, 300 ton dolgu yapılacaktır. Yapılan çalışmanın yaklaşık maliyeti 45 bin TL’dir. Çalışmanın bitiminde halkımızın rahatı ve kullanım kolaylığı açısından sunulmuş kaliteli alanlar oluşacak, trafik akışından görsel kimliğe kadar birçok alanda şehre katkı sağlayacaktır. Çalışmanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

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