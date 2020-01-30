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Kemalpaşa'da 2'si cezaevi firarisi aranan 3 kişi, yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 13:33 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, 2'si cezaevi firarisi, diğeri yoklama kaçağı olmak üzere aranan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kemalpaşa'da 2'si cezaevi firarisi aranan 3 kişi, yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, 2'si cezaevi firarisi, diğeri yoklama kaçağı olmak üzere aranan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerle birlikte ruhsatlı silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kemalpaşa ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün denetimler yaptı. Yapılan çalışmalarda, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi E.Ç. ve R.K. ile yoklama kaçağı M.G. yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında ruhsatsız el yapılı tabanca ait şarjör, 14 mermi, 2 av tüfeği, 2 av tüfeği şarjörü, 21 fişek, 3 gram esrar, 1 uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat ve 1 dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarma karakolundaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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