Kemalpaşa'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK- Ümit YILDIZ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, sürücüsü şerit ihlali yapan otomobilin karşıdan gelen başka otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, İzmir- Ankara Karayolu Ören Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kemalpaşa'dan Manisa'nın Turgutlu ilçesi yönüne giden Mustafa Tok (46), yönetimindeki 35 ACB 518 plakalı otomobille iddiaya göre şerit ihlali yapınca, karşıdan gelen Lütfü Değer (23) yönetimindeki 35 AYY 657 plakalı otomobile çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, AKS 110 ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Tok, ağabeyi Yusuf Tok (56) ve yengesi Firdevs Tok'un (54) yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 kişinin araçta sıkışan cansız bedenleri, AKS 110 ekipleri tarafından çıkartıldı. Diğer araç sürücüsü Değer ise yaralı olarak kurtarılıp, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Değer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazada yaşamını yitiren 2 çocuk babası Mustafa Tok, 4 çocuk babası emekli işçi Yusuf Tok ve eşi Firdevs Tok'un cesetleri ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerini ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda 3 saat süreyle tek şeritten verilebilen trafik araçların çekilmesinin ardından tekrar normal seyrine döndü.

Kazada ölen ve aslen Erzurumlu olan 3 kişinin cenazelerinin memleketlerinden beklenen yakınlarının gelmesinin ardından yarın Kemalpaşa'nın kırsal Örnekköy Mahallesi'nde öğlende toprağa verileceği bildirildi.