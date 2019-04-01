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Kemalpaşa'da kıyasıya rekabeti CHP'li Karakayalı kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 01:22 | Son Güncelleme

İZMİR'de kıyasıya rekabetin yaşandığı Kemalpaşa ilçesinde yüzü gülen CHP'li Rıdvan Karakayalı oldu.

Ergin KARATAŞ- Ümit YILDIZ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de kıyasıya rekabetin yaşandığı Kemalpaşa ilçesinde yüzü gülen CHP'li Rıdvan Karakayalı oldu. Karakayalı bir dönem ara verdiği Kemalpaşa Belediye Başkanlığı görevine yeniden döndü.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adayları arasında büyük çekişmeye sahne olduğu İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gergin anlar yaşandı. Sandıkların sayılmaya başlamasından sonra seçimlerin Millet İttifakı Adayı CHP'li Rıdvan Karakayalı ve Cumhur İttifakı Adayı mevcut Belediye Başkanı AK Partili Arif Uğurli arasında başa baş gitmesiyle iki adayın taraftarları İlçe Seçim Kurulu'nun önünde toplandı. Emniyet güçleri, İlçe Seçim Kurulu'nun önünde güvenlik çemberi oluşturup TOMA'lar ve çevik kuvvet polisleriyle iki tarafın karşılaşmasının önüne geçti. Karakayalı ve Uğurlu taraftarları karşılıklı slogan attı. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi CHP'li Rıdvan Karakayalı kazandı. Karakayalı'nın taraftarları içeriden sonuçların gelmesiyle İlçe Seçim Kurulu dışında büyük sevinç yaşadı. Bu esnada Uğurlu taraftarları ise 'Ya Allah Bismillah Allahu Ekber' ve 'Kahrolsun PKK' diye slogan attı.

CHP'li Rıdvan Karakayalı, DHA'ya yaptığı açıklamada "Belediye başkanlığını bir dönem aradan sonra kazandık. Bundan sonra herkesin belediye başkanı olacağım, rozetimi çıkaracağım. Allah utandırmasın. Bütün partileri kutluyorum. Bana her partiden oy geldi. Ben de onlara teşekkür ediyorum" dedi. CHP'liler ilçenin meydanında toplanarak kutlama yaptı.

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