Kemalpaşa'da trafoda korkutan patlama

KEMALPAŞA (İzmir), (DHA) İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından enerji verilen trafoda peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlama sesleri uzaktan da duyulurken, kısa süreli korku ve panik yaşandı. Kemalpaşa'da elektrik hatlarının yer altına alınması için yapılan çalışmalar nedeniyle birçok mahallede elektrik kesintisi uygulandı. Soğukpınar Mahallesi'nde İnönü Caddesi üzerindeki iki gündür devam çalışmaların ardından, dün (pazar) saat 17.00 sıralarında şebekeye elektrik verilmesiyle buradaki trafoda patlama meydana geldi. Patlamalarla birlikte etrafa kıvılcımlar saçılırken kısa süreli korku ve panik yaşandı. Patlama sonrası trafoda onarım çalışmaları başlatılırken, bölgeye bir süre daha elektrik verilemeyeceği bildirildi. Trafoda yaşanan patlamanın, yer altından gelen kablonun bağlantı noktasından kaynaklandığı belirtildi. Soğuk havada iki gündür elektriksizlik nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlar, trafodaki arızanın bir an önce giderilmesini istedi.

