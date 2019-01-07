HABER

Kemalpaşa'da trafoda korkutan patlama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 11:04 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından enerji verilen trafoda peş peşe patlamalar meydana geldi.

KEMALPAŞA (İzmir), (DHA) İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından enerji verilen trafoda peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlama sesleri uzaktan da duyulurken, kısa süreli korku ve panik yaşandı. Kemalpaşa'da elektrik hatlarının yer altına alınması için yapılan çalışmalar nedeniyle birçok mahallede elektrik kesintisi uygulandı. Soğukpınar Mahallesi'nde İnönü Caddesi üzerindeki iki gündür devam çalışmaların ardından, dün (pazar) saat 17.00 sıralarında şebekeye elektrik verilmesiyle buradaki trafoda patlama meydana geldi. Patlamalarla birlikte etrafa kıvılcımlar saçılırken kısa süreli korku ve panik yaşandı. Patlama sonrası trafoda onarım çalışmaları başlatılırken, bölgeye bir süre daha elektrik verilemeyeceği bildirildi. Trafoda yaşanan patlamanın, yer altından gelen kablonun bağlantı noktasından kaynaklandığı belirtildi. Soğuk havada iki gündür elektriksizlik nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlar, trafodaki arızanın bir an önce giderilmesini istedi.

Keşfedilmeyi bekliyor! İşte yeryüzündeki cennet...Keşfedilmeyi bekliyor! İşte yeryüzündeki cennet...
Arka bacaklarını kırdığı köpeği başka köpeğe ısırttığı iddiasıyla gözaltına alındıArka bacaklarını kırdığı köpeği başka köpeğe ısırttığı iddiasıyla gözaltına alındı
Kayseri'de 8 FETÖ şüphelisi adliyedeKayseri'de 8 FETÖ şüphelisi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

'Yabancıya gitmesin' diye yaptı! Kızı ortalıktan kayboldu

'Yabancıya gitmesin' diye yaptı! Kızı ortalıktan kayboldu

Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.