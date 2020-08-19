Kemalreis'in çarpışma sonrası fotoğrafı yayımlandı

Yunan Savunma Bakanı, Yunan gemi kaptanını kutladı.Yunan Kathimerini gazetesi 12 Ağustos'ta Doğu Akdeniz'de Türk ve Yunan fırkateynleri Kemalreis ile Limnos arasındaki çarpışma sonrasında Kemalreis'in çekilen fotoğrafını yayımladı.

Kemalreis, hidrokarbon araştırmaları için 10 gün önce bölgeye giden Oruç Reis sismik araştırma gemisine eşlik ediyordu. Türk tarafı Limnos'un Kemalreis'i taciz ettiği ve "gereken karşılığı aldığını" savunurken Yunan tarafı olayı "kaza" diye nitelemişti.

Kathimerini gazetesi, Kemalreis'in Limnos'un önünü kesmeye çalıştığı iddiasına yer vererek Yunan gemisinin burun buruna çarpışmayı önlemek için dönüş manevrası yaptığını ve bu sırada burnuyla Kemalreis'in sağ arka kısmına çarptığını yazdı.

Her iki taraf da birbirinin gemisine ağır hasar verdiğini iddia etmişti. Yunan fırkateyni Limnos'un burun kısmındaki yarığı gösteren fotoğraf ve videolar geçen günlerde Türk medyasına yansımıştı.

Kathimerini'nin Çarşamba günü yayımladığı ve Yunan donanması kaynaklı olduğu düşünülen fotoğrafta Kemalreis'in sağ arka tarafında derin bir yarık görülüyor. Fotoğrafın orijinal olup olmadığı bağımsız kaynaklardan teyit edilemedi.