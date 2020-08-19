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Kemalreis'in çarpışma sonrası fotoğrafı yayımlandı

19.08.2020 14:24 | Son Güncelleme

Yunan basını, geçen hafta Akdeniz'de Yunan fırkateyni ile çarpışan Kemalreis'teki hasarı gösteren fotoğraf yayımladı.

Kemalreis'in çarpışma sonrası fotoğrafı yayımlandı

Yunan Savunma Bakanı, Yunan gemi kaptanını kutladı.Yunan Kathimerini gazetesi 12 Ağustos'ta Doğu Akdeniz'de Türk ve Yunan fırkateynleri Kemalreis ile Limnos arasındaki çarpışma sonrasında Kemalreis'in çekilen fotoğrafını yayımladı.

Kemalreis, hidrokarbon araştırmaları için 10 gün önce bölgeye giden Oruç Reis sismik araştırma gemisine eşlik ediyordu. Türk tarafı Limnos'un Kemalreis'i taciz ettiği ve "gereken karşılığı aldığını" savunurken Yunan tarafı olayı "kaza" diye nitelemişti.

Kathimerini gazetesi, Kemalreis'in Limnos'un önünü kesmeye çalıştığı iddiasına yer vererek Yunan gemisinin burun buruna çarpışmayı önlemek için dönüş manevrası yaptığını ve bu sırada burnuyla Kemalreis'in sağ arka kısmına çarptığını yazdı.

Her iki taraf da birbirinin gemisine ağır hasar verdiğini iddia etmişti. Yunan fırkateyni Limnos'un burun kısmındaki yarığı gösteren fotoğraf ve videolar geçen günlerde Türk medyasına yansımıştı.

Kathimerini'nin Çarşamba günü yayımladığı ve Yunan donanması kaynaklı olduğu düşünülen fotoğrafta Kemalreis'in sağ arka tarafında derin bir yarık görülüyor. Fotoğrafın orijinal olup olmadığı bağımsız kaynaklardan teyit edilemedi.

Türk Milli Savunma Bakanlığı olaydan dört gün sonra 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, TCG Kemalreis fırkateyninin Oruç Reis'in yanından ayrılarak Kıbrıs'ın doğusunda görevli Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refakat ettiğini bildirmişti.

Gemi konum bilgilerini canlı harita üzerinden gösteren "marinetraffic.com" sitesine göre 19 Ağustos öğle saatleri itibarıyla Oruç Reis'e Cengiz Han ve Ataman gemileri eşlik ederken Barbaros Hayrettin Paşa'nın yanında ikmal gemisi Tanux bulunuyor.

Savunma Bakanından gemi kaptanına kutlama

Kathimerini gazetesi Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos'un Salı günü Limnos fırkateyni kaptanını kutladığını yazdı. Radyoda canlı yayında Kaptan Yannis Saliaris ile konuşan Bakan, "Adam gibi adamsın kaptan. Tebrikler" dedi. Saliaris ise sadece görevini yaptığını söyledi.

Panagiotopulos, fırkateynlerini ve sismik araştırma gemilerini bölgeden çekmesi durumunda Türkiye ile müzakereye hazır olduklarını da yineledi.

DW/BK,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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