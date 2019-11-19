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Keman alamayınca müzik aletini tenekeden yaptı, düğünlere çağrılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 09:42 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Demirci ilçesinde yaşayan çiftçi ve müzisyen Sefer Şen (54), çocuk yaştan beri çok istediği kemanı bir türlü alamayınca tenekeden yaptı.

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Demirci ilçesinde yaşayan çiftçi ve müzisyen Sefer Şen (54), çocuk yaştan beri çok istediği kemanı bir türlü alamayınca tenekeden yaptı. Yıllardır sahne aldığı düğünlerde bu kemanı kullanan Şen, ilgi çektiğini, düğünlerde sahne alması için çağrıldığını söyledi.
Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Sefer Şen çiftçiliğin yanı sıra 14 yaşından bu yana düğünlerde müzisyen olarak sahne alıyor. Keman çalarak şarkı söyleyen Şen, kendi yaptığı müzik aletiyle ilgi topluyor.
RÜYASINDA GÖRDÜ
Çocuk yaştan beri hayalini kurduğu kemanı bir türlü alamayınca tenekeden yapan Şen, aklına bu müzik aletini tenekeden yapma fikrinin nasıl geldiğini anlatarak, "Rüyamda tenekeden keman yaptığımı gördüm. Uyanınca yağ tenekesinden keman yapmaya karar verdim. Sadece telleri normal kemanın telini kullandım. Kimseden yardım almadan kendim yaptım. Yapım süresi ise 2 günü buluyor. Maliyeti çok tutmuyor. İçimdeki keman tutkusunu yaptığım müzik aletiyle giderdim" dedi.
İki yıl önce orijinal bir keman hediye edildiğini de söyleyen Şen, "Tenekeden kemanımı sosyal medyadan gören Ankara'daki kadın bir doktor, 2 yıl önce bana keman hediye etti. Kendilerine teşekkür ediyorum, hala görüşüyoruz" dedi. Orijinal bir kemanla kendi yaptığı müzik aletini kıyaslayan Şen, "Teneke keman ile normal keman arasındaki fark yok sayılacak seviyede. Benim yaptığım kemanın sesi daha net ve yüksek çıkıyor" dedi. Teneke kemana ilginin yoğun olduğunu söyleyen Şen, "Eş ve dostlara elimde teneke keman ile müzik ziyafeti veriyorum. Düğünlerde sünnetlerde keman çalmam için arıyorlar. Gören yanıma geliyor, 'Nasıl yaptın' diyorlar anlatıyorum. Ayrıca hediyelik olarak yaptıranlar da var."

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