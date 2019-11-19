Keman alamayınca müzik aletini tenekeden yaptı, düğünlere çağrılıyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde, yaşayan çiftçi ve müzisyen 54 yaşındaki Sefer Şen, çocuk yaştan beri çok istediği kemanı imkanları yetmeyip alamayınca tenekeden yaptı. Yıllardır sahne aldığı düğünlerde bu kemanı kullanan Şen, ilgi çektiğini, düğünlerde sahne alması için çağrıldığını söyledi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası çiftçi Sefer Şen, ayrıca 14 yaşından bu yana düğünlerde müzisyen olarak sahne alıyor. Keman çalarak şarkı söyleyen Şen, kendi yaptığı müzik aletiyle ilgi topluyor. Çocuk yaştan beri hayalini kurduğu kemanı bir türlü alamayınca tenekeden yapan Şen, aklına bu müzik aletini tenekeden yapma fikrinin nasıl geldiğini anlatarak, Rüyada tenekeden keman yaptığımı gördüm. Uyanınca yağ tenekesinden keman yapmaya karar verdim. Sadece telleri normal kemanın telini kullandım. Kimseden yardım almadan kendim yaptım. Yapım süresi ise 2 günü buluyor. Maliyeti çok tutmuyor. İçimdeki keman tutkusunu yaptığım müzik aletiyle giderdim dedi.

İki yıl önce orijinal bir keman hediye edildiğini de söyleyen Şen, Tenekeden kemanımı sosyal medyadan gören Ankara'daki kadın bir doktor, 2 yıl önce bana keman hediye etti. Kendilerine teşekkür ediyorum, hala görüşüyoruz dedi. Orijinal bir kemanla kendi yaptığı müzik aletini kıyaslayan Şen, Teneke keman ile normal keman arasındaki fark, yok sayılacak seviyede. Benim yaptığım kemanın sesi daha net ve yüksek çıkıyor dedi. Teneke kemana ilginin yoğun olduğunu söyleyen Şen, Eş ve dostlara elimde teneke keman ile müzik ziyafeti veriyorum. Düğünlerde sünnetlerde keman çalmam için arıyorlar. Gören yanıma geliyor, 'Nasıl yaptın' diyorlar anlatıyorum. Ayrıca hediyelik olarak yaptıranlar da var

