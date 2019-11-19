HABER

Keman alamayınca müzik aletini tenekeden yaptı, düğünlere çağrılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:04 | Son Güncelleme

Manisa'nın Demirci ilçesinde, yaşayan çiftçi ve müzisyen 54 yaşındaki Sefer Şen, çocuk yaştan beri çok istediği kemanı imkanları yetmeyip alamayınca tenekeden yaptı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, yaşayan çiftçi ve müzisyen 54 yaşındaki Sefer Şen, çocuk yaştan beri çok istediği kemanı imkanları yetmeyip alamayınca tenekeden yaptı. Yıllardır sahne aldığı düğünlerde bu kemanı kullanan Şen, ilgi çektiğini, düğünlerde sahne alması için çağrıldığını söyledi.
Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası çiftçi Sefer Şen, ayrıca 14 yaşından bu yana düğünlerde müzisyen olarak sahne alıyor. Keman çalarak şarkı söyleyen Şen, kendi yaptığı müzik aletiyle ilgi topluyor. Çocuk yaştan beri hayalini kurduğu kemanı bir türlü alamayınca tenekeden yapan Şen, aklına bu müzik aletini tenekeden yapma fikrinin nasıl geldiğini anlatarak, Rüyada tenekeden keman yaptığımı gördüm. Uyanınca yağ tenekesinden keman yapmaya karar verdim. Sadece telleri normal kemanın telini kullandım. Kimseden yardım almadan kendim yaptım. Yapım süresi ise 2 günü buluyor. Maliyeti çok tutmuyor. İçimdeki keman tutkusunu yaptığım müzik aletiyle giderdim dedi.
İki yıl önce orijinal bir keman hediye edildiğini de söyleyen Şen, Tenekeden kemanımı sosyal medyadan gören Ankara'daki kadın bir doktor, 2 yıl önce bana keman hediye etti. Kendilerine teşekkür ediyorum, hala görüşüyoruz dedi. Orijinal bir kemanla kendi yaptığı müzik aletini kıyaslayan Şen, Teneke keman ile normal keman arasındaki fark, yok sayılacak seviyede. Benim yaptığım kemanın sesi daha net ve yüksek çıkıyor dedi. Teneke kemana ilginin yoğun olduğunu söyleyen Şen, Eş ve dostlara elimde teneke keman ile müzik ziyafeti veriyorum. Düğünlerde sünnetlerde keman çalmam için arıyorlar. Gören yanıma geliyor, 'Nasıl yaptın' diyorlar anlatıyorum. Ayrıca hediyelik olarak yaptıranlar da var

Burada kadınlar çocuklarını eşlerine emanet edip kahveye gidiyor Burada kadınlar çocuklarını eşlerine emanet edip kahveye gidiyor
Özel gereksinimli çocuklar tren ile buluştuÖzel gereksinimli çocuklar tren ile buluştu
Başkanın aracını kurşunlayıp, 'son uyarı' notu bıraktılarBaşkanın aracını kurşunlayıp, 'son uyarı' notu bıraktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

Belediye Başkanı'nın yanıtı sosyal medyayı salladı!

Belediye Başkanı'nın yanıtı sosyal medyayı salladı!

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'ortak devriye' açıklaması

Akar'dan flaş açıklama: Birtakım zorluklarımız var

Karaman’da ilçe belediye başkanının aracı kurşunlandı

Belediye başkanının aracı kurşunlandı

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Anıtkabir'deki gençlere küfür olayında flaş gelişme! AK Partili yöneticiden açıklama

Anıtkabir'deki gençlere küfür olayında flaş gelişme

Bursa’da süpermarket soygunu güvenlik kamerasında! Gözyaşlarını tutamadılar

Market soygunu güvenlik kamerasında! Gözyaşlarını tutamadılar

HDP Milletvekili Mahmut Toğrul'un hapis cezasına itirazı reddedildi

Mahkeme kararını verdi! HDP'li vekile ret!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.