HABER

Keman çalma hayalini 58 yaşında gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 16:12 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de 2 çocuk, 3 torun sahibi Memnune Bilge, keman çalma hayalini 58 yaşında belediye sanat merkezinde açılan kursta gerçekleştirdi.

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de 2 çocuk, 3 torun sahibi Memnune Bilge, keman çalma hayalini 58 yaşında belediye sanat merkezinde açılan kursta gerçekleştirdi. Ev kadını Memnune Bilge, Nevşehir Belediyesi Müzik Eğitim ve Sanat Merkezi’nde 9 ay önce açılan keman kursuna katıldı. Bilge, torunu yaşındaki gençlerle hafta sonları aldığı eğitim sayesinde, televizyonların siyah-beyaz yayın yaptığı dönemlerden itibaren görüp etkilendiği kemanı çalmayı öğrendi. Hafta sonları ara ara kursa devam ederek kendisini geliştirmeye çalışan Bilge, komşularına misafirliğe gittiğinde onların isteklerini yerine getirerek, keman çalıyor. Niğde'nin Taşlıca köyünde yaşarken çocuk yaşta kemana ilgi duyduğunu anlatan Memnune Bilge, "Emel Sayın’ın bir kemancısı vardı, onun keman çalmasına hayran olmuştum. Bu bende büyük bir tesir meydana getirdi. Ancak daha sonra evlendim, eşimin işi nedeniyle Nevşehir’e geldik. Daha sonra çocuklarım oldu, torunlarım oldu. Yaklaşık 9 aya yakın bir zamandan beri aldığım eğitim ile artık çalabiliyorum. Zaman zaman komşu toplantıları ve yakınlarımın ziyaretlerinde keman çalıyorum. Torunlarımın ve arkadaşlarının da doğum günlerine kimi zaman katılıp, keman çalıyorum. Kemanın yanı sıra bağlama çalmayı da öğrenmek istiyorum ve bunun da eğitimine katılacağım" diye konuştu. Eğitmen İsmail Zedelenmez de, keman eğitimine katılan Memnune Bilge'nin azmi ile öğrencilere örnek olduğunu söyledi. Zedelenmez, "Keman eğitimine her yaştan insanlar geliyor, en yaşlı üyemiz Memnune Teyze, çok azimli, öğrencilere örnek oluyor" dedi.

2019’un en seksi kadını seçildi! Güzellik sırrını paylaştı2019’un en seksi kadını seçildi! Güzellik sırrını paylaştı
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yılı Denizli’de de kutlandıKıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yılı Denizli’de de kutlandı
Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandıErbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı

Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı

Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın

Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın

Bakan Çavuşoğlu Mike Pompeo ile görüştü

Çavuşoğlu ile Pompeo arasında kritik görüşme

Bursa'da kuyumcu soymak isteyen Mehmet Özdoğan'a 17 yıl 1 ay hapis cezası

Hücum yeleği ve kalaşnikofla dehşet saçmıştı! Karar verildi

"Rezil olmaktan korkmayın" diyen anne, öz babanın kızına yaptıklarını anlattı

"Rezil olmaktan korkmayın" deyip her şeyi anlattı

Son dakika: 600 bin TL ödülle aranan terörist Meryem Aksu etkisiz hale getirildi

600 bin TL ödülle aranıyordu! Öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.