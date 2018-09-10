Keman türlerinin en kalın sesli olanı hangisidir? (Hadi İpucu 10 Eylül 20.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 10 Eylül Pazartesi günü 20.30’da yapılacak yeni yarışmada çıkacak bir soru için de keman türlerinin en kalın sesli olanı hangisidir diye bir ipucu verildi. İşte keman türleri ve en kalın sesli keman hakkında detaylar...
Keman ailesinden olan kontrbas yaylılar grubunun en kalın sesli çalgısıdır. Klasik müziğin yanında özellikle caz, pop ve rock gruplarında kendisine yer bulur.
Bu akşam 20.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.
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