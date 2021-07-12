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Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce 17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi

12.07.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta Sarıyer'deki evinde intihar eden ünlü müzisyen İlyas Tetik, hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Tetik'in kendine güvenen insanlardan 17 trilyondan fazla para topladığı ve geri ödeyemediği için intihar ettiği öne sürüldü.

Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce 17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi

Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, gibi birbirinden ünlü şarkıcıların albüm çalışmalarına da destek veren İlyas Tetik, Sarıyer'deki evinin çatı katında intihar etti.

Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Tetik'in yüklü miktarda para toplayarak vurgun yaptığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Temiz Magazin'in özel haberine göre; İlyas Tetik'in, görgü tanıklarının anlattıklarına göre çok büyük miktarda para toplayıp halk arasında genel olarak 'Saadet Zinciri' ya da 'Çiftlik Bank Vurgunu' olarak nitelenen şekilde vurgun yaptığı öne sürüldü. İlyas Tetik kendisini tanıyanlardan ve onların yakın çevrelerinden, tüm birikimlerini alarak, "Kar ortağı" olmayı teklif ettiği ileri sürüldü.

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PARASINI ALDIĞI KİŞİLERE HER AY ÖDEME YAPMIŞ

İddialara göre Tetik, toptan gıda işi yaptığını belirterek yaklaşık 100 kişiden her ay düzenli ödeme yapma vaadiyle yüklü bir miktar para topladı. Ulaşılan belgelere göre Tetik 130 bin TL parasını aldığı kişiye ayda 5 bin TL, 500 bin TL ve üstü ödeme aldığı kişiye de 20 bin TL üzerinde her ay düzenli ödeme yapmış.

"ÖLDÜKTEN SONRA SENETLERİMLE HANIMININ YANINA GİTTİM"

Tetik'e binlerce lira para gönderen M.Y. isimli vatandaş, yaşadıklarını şöyle anlattı: "İlyas Tetik'i 10 yıldır tanıyorum. 3 sene önce 'kuru gıda alıyorum toptancılara satıyorum birikimin varsa sana da iyi olur' dedi. 20 bin TL verdim. Kârımı aldım. Geliyor nasılsa kar payım dedim. Ardından 100 bin ve 150 bin TL daha verdim. Gününde getiriyordu faizi. Teyzemin de 450 bin TL'sini getirdim. 2 ay önce 120 ton pirinç var, pandemiden satamıyoruz, satalım paranı getireceğim diyerek aksama başladı. Ölmeden önce bana 35 bin TL vermesi gerekirken 6 bin TL getirdi. Ölümünden sonra elimdeki senetleri aldım, hanımına getirdim, hanımı 'vallahi billahi haberim yok' diyor. İlyas Tetik bana bir şey olursa hanıma gidersin."

17 TRİLYONDAN FAZLA PARA TOPLAMIŞ

17 trilyondan daha fazla bir para toplandığından bahsedilirken, asıl para tutarının ne kadar olduğu, bu paralara ne olduğu, İlyas Tetik'in bu parayı başkalarıyla mı paylaştığı, intihara neden sürüklendiği ise henüz gizliliğini koruyor.

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