Kemancıya eşlik eden köpek

Avusturya'nın başkenti Viyana sokaklarında kaydedilen görüntü sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Husky olarak bilinen sibirya kurdu cinci köpeğin, keman çalan sokak müzisyenine eşlik edişi, oradakiler tarafından da ilgi gördü. Tayvanlı bir turistin kaydettiği görüntü milyonlarca kişi tarafından izlendi.
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