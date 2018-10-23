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Kemancıya eşlik eden köpek

İLGİNÇ HABERLER  | 23.10.2018 09:44 | Son Güncelleme

Viyana'da keman çalan bir sokak müzisyenine eşlik eden köpek, sosyal medyada ilgi gördü.

Avusturya'nın başkenti Viyana sokaklarında kaydedilen görüntü sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Husky olarak bilinen sibirya kurdu cinci köpeğin, keman çalan sokak müzisyenine eşlik edişi, oradakiler tarafından da ilgi gördü. Tayvanlı bir turistin kaydettiği görüntü milyonlarca kişi tarafından izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Viyana köpek sokak müzisyeni Keman

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