"Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi" Çin'de açılacak

Resmi açılışın Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Çin Halk Cumhuriyeti Okçuluk Federasyonu Başkanı Liang Chun ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in katılımıyla 29 Ekim'de gerçekleşeceği kaydedildi.

Okçular Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Okmeydanı, Malazgirt, Bosna Hersek ve Belgrad'dan sonra serginin, Çin'in başkenti Pekin'de açılacağı belirtildi. Çin Olimpiyat Parkı'nda 26 Ekim'de açılacak serginin 10 gün ziyarete açık olacağı bildirildi.

Türkiye ve Çin arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi anlamında öneme sahip olan etkinlik kapsamında, Çinli ve Türk okçular bir dostluk maçı yapacak.

Ayrıca, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait ilk Türk Okçuluğu Sergisi'nin Pekin gösteriminde; ok yapımı, yay yapımı, bilek siperi yapımı, zihgir yapımı, tirkeş yapımı aşamalarının tarihi örnekleri, planlanan orijinal serginin öncesinde yüksek görüntü kalitesine sahip panolarda özel bir sunumla sergilenecek.

Ziyaretçiler, 17. yüzyıla ait ara dönem zihgirli bilek siperi, ok tartmada kullanılan Osmanlı hassas terazisi gibi eserleri de özel panolarda görebilecek.

