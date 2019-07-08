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Kemençe çalan 'android heykel' turistlerin ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 11:19 | Son Güncelleme

TRABZON'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, yapımında sona gelinen müzede yer alan, kemençe çalıp türkü söyleyen silikondan 'android heykel', ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Kemençe çalan 'android heykel' turistlerin ilgi odağı oldu

Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, yapımında sona gelinen müzede yer alan, kemençe çalıp türkü söyleyen silikondan 'android heykel', ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Heykelin çaldığı kemençeye horonla eşlik eden ziyaretçiler, keyifli anlar yaşıyor.
Çaykara'da her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği, ormanları ve doğal güzellikleriyle ünlü bir turizm merkezi olan Uzungöl’de, turizmci Dursun Ali İnan ve ailesince müze oluşturuldu. 2 bin 750 metrekarelik alanda yöre mimarisiyle inşa edilen müzede, Dursun İnan'ın uzun yıllardır bölgede topladığı ağaç köklerinden yaptığı hayvan figürleri ve tarihi dekoratif eşyaların yanı sıra pek çok antika eşya da sergilenecek.
KEMENÇE ÇALAN HEYKELE YOĞUN İLGİ
Bölge kültürünü tanıtmayı amaçlayan müzenin yapımında sona gelinirken, Fransa'da, 2004 yılında 'yılın en iyi heykeltıraşı' seçilen Adil Çelik'in silikondan yaptığı heykel de müzede sergileniyor. Kemençe çalarak türkü söyleyen heykel, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Uzaktan kumandayla komuta edilen heykeli gerçek sanıp şaşkınlık yaşayan turistler, ‘Temel’ diye adlandırılan heykelin çaldığı kemençeye, horonla eşlik ediyor.
'DÜNYADA İLK OLDU'
Turizmci Mehmet İnan, titiz bir çalışma sonucu hizmete açacakları müzeyle bölge kültürünün tanıtımını ön plana çıkarmayı amaçladıklarını belirterek "Karadeniz müzesi yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda bu müzeyi açacağız. Karadeniz müziğini tanıtmanın en güzel yolunun, böyle hareketli bir kemençe heykeli olduğunu düşündük. Heykeli yaptırdık. Dünyada ilk oldu. İlk defa bir heykel kemençe çalıyor ve türkü söylüyor. İnşallah müzemize değer katacak bir ürün olacak. Uzaktan kumandayla komuta ediliyor. Parmakları, dudakları, elleri, gözleri ve başı hareket ediyor. Aslında robot gibi bir heykel oldu. Tahmin ediyorum ki insanlar burayı horon oynayarak gezip unutulmaz anlar yaşayacak" dedi.
'UZUNGÖL’DE KÜLTÜREL BİR HAZİNE VAR'
Müzenin kültür turizmine katkı sunmasını temenni eden İnan, "Babam 25 yıldan beri bu müzedeki ürünleri topluyor. 5 yıllık proje süreci ve 1 yıllık da inşaat süreci oldu. İnşallah bölge ve ülke turizmine katkısı olur. Kültürümüzün doğamızdan ön planda olması gerekiyor. Herkes Uzungöl’e tabiatı ve ormanı için geliyor ama Uzungöl’de kültürel bir hazine de var. Bizim amacımız bu kültürel hazineyi ortaya çıkarmaktı. İnşallah bundan sonra Uzungöl kültürel olarak da hak ettiği değeri bulacak. Artık kültürel faaliyetlerle anılan ve daha çok kültürü ön plana çıkan bir turizm bölgesi olacak" diye konuştu.
'İLK GÖRDÜĞÜMÜZDE GERÇEK SANDIK'
Ziyaretçilerden Mine Çelebi de, müzeye hayran kaldıklarını belirterek doğanın yanı sıra bölgedeki kültürel değerlerin de tanıtılmasının son derece önemli olduğunu ifade etti. Kemençe çalan heykeli gerçek sandıklarını söyleyen Çelebi, "Yok böyle bir şey. Çok güzel olmuş. Burayı insanlar mutlaka gelip görmeli. Güzel bir çalışma olmuş. Kemençe heykeline hayran kaldık. İlk gördüğümüzde gerçek sandık, ama heykelmiş. Biz de horon oynayarak ona eşlik ettik. Özellikle yabancı turistler buraya bir kez daha hayran kalacak" ifadelerinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

Kemençe çalan 'android heykel' turistlerin ilgi odağı olduKemençe çalan 'android heykel' turistlerin ilgi odağı olduKemençe çalan 'android heykel' turistlerin ilgi odağı olduKemençe çalan 'android heykel' turistlerin ilgi odağı oldu

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