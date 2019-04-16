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Kemençe çalarak 35 kilo verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 09:46 | Son Güncelleme

BURSA'da, fazla kilolarından kurtulmak isteyen Furkan Derya, ilginç bir yönteme başvurdu.

Enver Fatih TIKIR- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, fazla kilolarından kurtulmak isteyen Furkan Derya, ilginç bir yönteme başvurdu. Spor ve diyetin yanı sıra kemençe çalarak günde ortalama 10 kilometre yol yürüyen Derya, "Kemençemi çalıyorum, o enerjiyle parka geliyorum. 4 ayda 35 kilo verdim, hayatımda çok şey değişti. Çok mutluyum" dedi. Bursa'da yaşayan, aslen Trabzonlu olan evli ve bir çocuk babası Furkan Derya (29), 127 kiloya ulaşınca fazla kilolarından kurtulmak için farklı bir yöntem uyguladı. Küçük yaştan beri kemençeye ilgi duyan Derya, bu ilgisini kilo vermek için kullandı. Spor ve diyetin yanı sıra kemençe çalarak günde ortalama 10 kilometre yürüyüş yapan Derya, bu sayede 4 ayda 35 kilo verdi. 'Diyet değil, önce niyet' mantığıyla yola çıktığını belirten Derya, vermiş olduğu kilolar sayesinde hayatında çok şey değiştiğini ifade etti. Kilo verdiği için mutlu olduğunu söyleyen Derya, "Kilo vermeye karar verdiğim zaman Trabzon'daydım. Gece uyurken başımda bekleyen bir ağabeyim yaklaşık 10 dakika nefes alamadığımı söyledi. Böyle bir yaşantının olamayacağını belirterek zayıflamam gerektiğini belirtti. O zamanlar 127 kiloydum. Kilo vermek için karar aldım. Şu an 92 kiloyum. Kemençe hayatımın her yerinde var. Bu süreçte beni motive eden en önemli şeylerden biri kemençe oldu. Kemençemi çalıyorum. O enerjiyle parka geliyorum. Her gün 1,5 saat yürüyüş yapıyorum. Yaklaşık 10 kilometre yürüyorum. 3 ayakkabı aşındırdım ama sonuç ortada. Eski halimi bilen arkadaşlar şaşırıyorlar" dedi. Kilo verme sürecinde ailesinden ve yakınlarından büyük destek gördüğünü dile getiren Derya, "4 ayda 35 kilo verdim. Bu süreçte iş arkadaşlarımın ve ailemin de çok desteğini gördüm. Herkesin bana yaşam koçluğu oldu. Özellikle ailemin desteği benim için çok önemliydi. 'Diyet değil önce niyet' dedim. Niyetine girdim diyet yaptım. Kola, asit, pilav, tatlı, makarna gibi yiyecekleri hayatımdan kestim. Hamur hayatımda yok. Bunlara bir de yürüyüşü ekleyince ortaya böyle bir durum çıktı. Hayatımda çok şey değişti. Koşmaya başladım. Halı sahada futbol oynamaya başladım. Horonu bile daha iyi oynuyorum" diye konuştu.

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