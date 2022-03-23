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Kemençeyi konuşturan adam Ekin Uzunlar kimdir? Ekin Uzunlar kaç yaşında, nerelidir? Ekin Uzunlar evli mi?

23.03.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekin Uzunlar, müzik kariyeri ile gündemde yer alan isimlerden birisidir. Müzisyen ve şarkıcı Ekin Uzunlar, 2. sayfanın bugünkü konukları arasındaydı. Ekin Uzunlar, müzik kariyerine nasıl başladığını tüm samimiyeti ile anlattı. Kendine has tavırları ile dikkat çeken Ekin Uzunlar hakkında yapılan araştırmalar da hız kazandı. İşte Ekin Uzunlar hakkında merak edilen detaylar!

Kemençeyi konuşturan adam Ekin Uzunlar kimdir? Ekin Uzunlar kaç yaşında, nerelidir? Ekin Uzunlar evli mi?

Ekin Uzunlar, Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden biridir. Karadeniz müziğinin tanınmış isimlerinden biri olan Ekin Uzunlar,ç çıkış şarkısı Öptüm Nefesinden şarkısıyla müzikseverlerin gönlüne taht kurmayı başardı. Başarılı sanatçı Ekin Uzunlar, TV8'nin sabah programı olan 2. sayfaya konuk oldu. Uzunlar, programda sergilediği sempatik tavırlar ile izleyicilerin dikkatini çekti. Ekin Uzunlar, kendine has tavırları ile sosyal medyada da en çok araştırılan isim oldu. Ekin Uzunlar'a ait detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

EKİN UZUNLAR KİMDİR?

Ekin Uzunlar, 21 Ağustos 1991 yılında dünyaya geldi. Babası Arnavut göçmeni, annesi ise Çaykaralıdır. Ekin Uzunlar'ın müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlamıştır. Uzunlar, iki tahtayı birbirine sürterek başlamış olduğu sanat hayatına dayısının desteğiyle resmiyet kazandırarak 8 yaşından itibaren kemençe çalmaya başlamıştır. Günümüz Karadeniz otantik müziğiyle batı müziğini sentezleyerek kendi tarzını ortaya koymuştur.

"Oy Benim Sevduceğum", "Son Bir Kez" gibi şarkıları ile geniş kitlelere ulaşmıştır. 2011 yılındaki Sümela’nın Şifresi ve 2015 yılındaki "Bizim Hikaye" filmlerinin soundtracklerine kemençesi ile eşlik etmiştir.

EKİN UZUNLAR ŞARKILARI

  • Öptüm Nefesinden

  • Hüznün Gemileri

  • Geliyorum Yar

  • Son Bir Kez

  • Göze Geldik

  • Zindan

  • Duy Sesimi

  • Hediye

  • Alışamadı Gönlüm

  • Adı Sensin Bilsinler

  • En Büyük Günahımsın

  • Bahar (Mustafa Ceceli düet)

  • Simsiyahım (Sinan Akçıl düet)

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TV8 Mustafa Ceceli
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