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Kemer Belediyesi personeline ’Servis görevlisi’ kursu

25.01.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Kemer Belediyesi bünyesinde çalışan Cafe İşletmelerinde çalışan personele yönelik Halk Eğitim Merkezi tarafından “Servis Görevlisi” konulu kurs açıldı.Turizm Lisesinde gerçekleşen ve 288 saat sürecek eğitimler sonrasında yapılacak sınavlarda başarılı olacak personele sertifikaları verilecek.

Kemer Belediyesi bünyesinde çalışan Cafe İşletmelerinde çalışan personele yönelik Halk Eğitim Merkezi tarafından “Servis Görevlisi” konulu kurs açıldı.
Turizm Lisesinde gerçekleşen ve 288 saat sürecek eğitimler sonrasında yapılacak sınavlarda başarılı olacak personele sertifikaları verilecek. Kursun başladığı ilk gün Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da, personele destek olmak amacıyla ilk derse katıldı.
Başkan Topaloğlu, kursiyerlere başarı dileklerinde bulunarak, “Eğitimin önemini biliyoruz. Bu konuda Halk Eğitim Merkezimizin açmış olduğu servis görevlisi eğitim kursunda yirmiye yakın personelimiz 288 saat sürecek bir eğitim alacaklar. Eğitimi alan personelimiz daha sonrasında sınava tabi tutulacak ve ardından başarılı olanlar sertifikalarını alacak. Sertifikalı personelimiz, sezon boyunca belediyemizin işletmiş olduğu çay bahçeleri ve kafelerinde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunacaklar. Kendilerine başarılar diliyorum.” dedi.

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