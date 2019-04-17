Kemer Belediyesine yönelik yolsuzluk davası

Antalya'nın Kemer İlçe Belediyesinde gelir yönetim sistemi üzerinden tahakkuk eden vergilerin, tahakkuk etmemiş gibi gösterilerek haksız menfaat sağlandığı iddiasıyla ilgili 2'si tutuklu 7 sanık hakim karşısına çıktı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ş.A.T, H.H.Y ile tutusuz yargılanan bazı sanıklar ve avukatları katıldı.

Söz verilen sanıklardan Ş.A.T, daha önce Kemer Belediyesinin reklam ve ilan servisinde görev yaptığını, hakkındaki iddialar nedeniyle tutuklanmadan önce işten çıkartıldığını söyledi.

Görevi gereği sadece tahakkuk girişlerini yaptığını, ödemelerin ise vezneye gerçekleştirildiğini ifade eden sanık, pazar yeri esnafından para toplama yetkisinin de bulunmadığını savundu.

Pazarcı esnafından sadece 16'sının tahakkuk eden borcunu sistemden sildiğini kabul eden Ş.A.T, bu kişilerden sadece ikisinden silme karşılığında usulsüz şekilde para aldığını itiraf etti.

Rusya ile yaşanan uçak düşürme olayı ve 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle pazar yeri esnafının maddi sıkıntılar yaşadığını belirten sanık, tahakkukları zor durumdaki esnafa yardım amacıyla sildiğini ileri sürdü.