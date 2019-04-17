Kemer Belediyesine yönelik yolsuzluk davası

Antalya'nın Kemer İlçe Belediyesinde gelir yönetim sistemi üzerinden tahakkuk eden vergilerin, tahakkuk etmemiş gibi gösterilerek haksız menfaat sağlandığı iddiasıyla ilgili 2'si tutuklu 7 sanık hakim karşısına çıktı.
Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ş.A.T, H.H.Y ile tutusuz yargılanan bazı sanıklar ve avukatları katıldı.
Söz verilen sanıklardan Ş.A.T, daha önce Kemer Belediyesinin reklam ve ilan servisinde görev yaptığını, hakkındaki iddialar nedeniyle tutuklanmadan önce işten çıkartıldığını söyledi.
Görevi gereği sadece tahakkuk girişlerini yaptığını, ödemelerin ise vezneye gerçekleştirildiğini ifade eden sanık, pazar yeri esnafından para toplama yetkisinin de bulunmadığını savundu.
Pazarcı esnafından sadece 16'sının tahakkuk eden borcunu sistemden sildiğini kabul eden Ş.A.T, bu kişilerden sadece ikisinden silme karşılığında usulsüz şekilde para aldığını itiraf etti.
Rusya ile yaşanan uçak düşürme olayı ve 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle pazar yeri esnafının maddi sıkıntılar yaşadığını belirten sanık, tahakkukları zor durumdaki esnafa yardım amacıyla sildiğini ileri sürdü.
Sanık, belediyenin esnaftan topladığı pazar yeri tahsis ücretlerinin yasal olmadığını iddia ederek, bundan dolayı gerçekleştirdiği silme işlemlerinin bir kamu zararına yol açmadığını savundu.
Belediye çalışanı Ş.A.T'nin 8 kişinin borçlarını silmesine aracılık ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık H.H.Y. ise pazar yerinde dükkanının bulunduğunu ve Ş.A.T. ile arkadaş olduklarını söyledi.
Arkadaşı Ş.A.T. aracılığıyla borçlarının silinmesi karşılığında hiçbir esnaftan para almadığını savunan sanık, "Zor durumdaki iki esnaf arkadaşımız için ricada bulundum. Borçlarını silip silmediğini bilmiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, delillerin toplanmış olması ve sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak Ş.A.T. ve H.H.Y'nin tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.
- Sanıklar hakkındaki suçlamalar
Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kemer Belediyesince kullanılan gelir yönetim sisteminde yapılan bilirkişi incelemesinde usulsüzlük tespit edilmiş, aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 20 kişi 31 Ekim 2018'de gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 13'ü emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Sanıklar hakkında "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla dava açılmıştı.
Sanıkların, belediyenin gelir kaynağını oluşturan imar, eğlence, ilan reklam, katı atık ve pazar yeri gibi kalemlerden tahakkuk edilen gelirleri kullanılan gelir yönetim sistemi üzerinden usulsüz olarak sildikleri, düzenlenen sahte evrak ve tutanaklarla tahakkuk edilen gelirleri tahakkuk edilmemiş gibi göstererek menfaat temin ettikleri, kamuyu zarara uğrattıkları öne sürülüyor.
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