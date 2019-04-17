HABER

Kemer Belediyesine yönelik yolsuzluk davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 14:39 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer İlçe Belediyesinde vergilerin tahakkuk etmemiş gibi gösterilerek haksız menfaat sağlandığı iddiasıyla ilgili 2'si tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı - Tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi

Antalya'nın Kemer İlçe Belediyesinde gelir yönetim sistemi üzerinden tahakkuk eden vergilerin, tahakkuk etmemiş gibi gösterilerek haksız menfaat sağlandığı iddiasıyla ilgili 2'si tutuklu 7 sanık hakim karşısına çıktı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ş.A.T, H.H.Y ile tutusuz yargılanan bazı sanıklar ve avukatları katıldı.

Söz verilen sanıklardan Ş.A.T, daha önce Kemer Belediyesinin reklam ve ilan servisinde görev yaptığını, hakkındaki iddialar nedeniyle tutuklanmadan önce işten çıkartıldığını söyledi.

Görevi gereği sadece tahakkuk girişlerini yaptığını, ödemelerin ise vezneye gerçekleştirildiğini ifade eden sanık, pazar yeri esnafından para toplama yetkisinin de bulunmadığını savundu.

Pazarcı esnafından sadece 16'sının tahakkuk eden borcunu sistemden sildiğini kabul eden Ş.A.T, bu kişilerden sadece ikisinden silme karşılığında usulsüz şekilde para aldığını itiraf etti.

Rusya ile yaşanan uçak düşürme olayı ve 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle pazar yeri esnafının maddi sıkıntılar yaşadığını belirten sanık, tahakkukları zor durumdaki esnafa yardım amacıyla sildiğini ileri sürdü.

Sanık, belediyenin esnaftan topladığı pazar yeri tahsis ücretlerinin yasal olmadığını iddia ederek, bundan dolayı gerçekleştirdiği silme işlemlerinin bir kamu zararına yol açmadığını savundu.

Belediye çalışanı Ş.A.T'nin 8 kişinin borçlarını silmesine aracılık ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık H.H.Y. ise pazar yerinde dükkanının bulunduğunu ve Ş.A.T. ile arkadaş olduklarını söyledi.

Arkadaşı Ş.A.T. aracılığıyla borçlarının silinmesi karşılığında hiçbir esnaftan para almadığını savunan sanık, "Zor durumdaki iki esnaf arkadaşımız için ricada bulundum. Borçlarını silip silmediğini bilmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, delillerin toplanmış olması ve sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak Ş.A.T. ve H.H.Y'nin tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.

- Sanıklar hakkındaki suçlamalar

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kemer Belediyesince kullanılan gelir yönetim sisteminde yapılan bilirkişi incelemesinde usulsüzlük tespit edilmiş, aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 20 kişi 31 Ekim 2018'de gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 13'ü emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Sanıklar hakkında "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Sanıkların, belediyenin gelir kaynağını oluşturan imar, eğlence, ilan reklam, katı atık ve pazar yeri gibi kalemlerden tahakkuk edilen gelirleri kullanılan gelir yönetim sistemi üzerinden usulsüz olarak sildikleri, düzenlenen sahte evrak ve tutanaklarla tahakkuk edilen gelirleri tahakkuk edilmemiş gibi göstererek menfaat temin ettikleri, kamuyu zarara uğrattıkları öne sürülüyor.

Erkekler anlattı: Kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatası Erkekler anlattı: Kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatası
FSM'de intihar trafiği (2)FSM'de intihar trafiği (2)
Çukurcalı 37 ilkokul öğrencisi kitap yazdıÇukurcalı 37 ilkokul öğrencisi kitap yazdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya dava Kemer Kemer Belediyesi rüşvet tahliye Yolsuzluk

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

Ronaldo tarihe geçti! Sosyal medya sallandı

Ronaldo tarihe geçti! Sosyal medya sallandı

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Peygamber türbesinde hırsızlık!

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Araçla 3 saatte ulaşılıyor! İşte Türkiye'nin saklı cenneti: Uçansu Şelalesi

Araçla 3 saatte ulaşılıyor! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Herkes yılan zannediyor! Görürseniz sakın öldürmeyin

Herkes yılan zannediyor! Görürseniz sakın öldürmeyin

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Tuzla'da tersanede gemi yangını! Ekipler sevk edildi

Tuzla'da tersanede gemi yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.