Kemer Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonu

Antalya'nın Kemer İlçe Belediyesinde vergi tahakkuk girişlerinde haksız kazanç sağlanması iddialarına ilişkin operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü emniyetteki 3 günlük ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 7'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 kişi de adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kemer Belediyesince kullanılan gelir yönetim sistemi içeriğinde yapılan bilirkişi incelemesinde usulsüzlük tespit edilmişti. Teknik ve fiziki takip neticesi 31 Ekim 2018 tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 19'u Kemer Belediyesi çalışanı 20 şüpheli "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, 2014 yılından bugüne belediyenin gelir kaynağını oluşturan imar, eğlence, ilan reklam, katı atık ve pazar yeri gibi kalemlerden tahakkuk edilen gelirleri kullanılan gelir yönetim sistemi üzerinden usulsüz olarak sildikleri ve düzenlenen sahte evrak ve tutanaklarla tahakkuk edilen gelirleri tahakkuk edilmemiş gibi göstererek menfaat temin ettikleri, kamuyu zarara uğrattıkları öne sürülmüştü.

