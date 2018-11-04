HABER

Kemer Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 12:21 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü emniyetten, 7'si de sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Antalya'nın Kemer İlçe Belediyesinde vergi tahakkuk girişlerinde haksız kazanç sağlanması iddialarına ilişkin operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü emniyetteki 3 günlük ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 7'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 kişi de adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kemer Belediyesince kullanılan gelir yönetim sistemi içeriğinde yapılan bilirkişi incelemesinde usulsüzlük tespit edilmişti. Teknik ve fiziki takip neticesi 31 Ekim 2018 tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 19'u Kemer Belediyesi çalışanı 20 şüpheli "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, 2014 yılından bugüne belediyenin gelir kaynağını oluşturan imar, eğlence, ilan reklam, katı atık ve pazar yeri gibi kalemlerden tahakkuk edilen gelirleri kullanılan gelir yönetim sistemi üzerinden usulsüz olarak sildikleri ve düzenlenen sahte evrak ve tutanaklarla tahakkuk edilen gelirleri tahakkuk edilmemiş gibi göstererek menfaat temin ettikleri, kamuyu zarara uğrattıkları öne sürülmüştü.

PARTNERTarihin en soğukkanlı katiliTarihin en soğukkanlı katili
Tütün sektöründe tek tip paket ve kapalı dolap endişesiTütün sektöründe tek tip paket ve kapalı dolap endişesi
Tabiat parkından geçen yol ve ağaç kesimine tepkiTabiat parkından geçen yol ve ağaç kesimine tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Kemer Belediyesi Yolsuzluk Operasyonu

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bakan Ersoy açıkladı: Tek tek tespit ediliyor, yıkılacak

Bakan Ersoy açıkladı: Tek tek tespit ediliyor, yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'MİLGEM F 513 Burgazada Hoşgeldin'

'MİLGEM F 513 Burgazada Hoşgeldin'

46 dakikada 315 çöp şiş yiyen Ceren, bakın kaç kilo aldı...

46 dakikada 315 çöp şiş yiyen Ceren, bakın kaç kilo aldı...

İlişki yaşadığı evli kadının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yaptı

İlişki yaşadığı evli kadının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yaptı

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri endişe yarattı

Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri endişe yarattı

İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip! Gözlerine inanamadılar

İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip! Gözlerine inanamadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.