HABER

Kemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 16:06 | Son Güncelleme

BURSA'da Suriye uyruklu 3 kişi, kemer görünümlü 75 santimetrelik kılıçla tehdit ettikleri yine Suriye uyruklu H.S.'nin evinden 3 cep telefonu ve 500 lirayı aldı.

Kemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da Suriye uyruklu 3 kişi, kemer görünümlü 75 santimetrelik kılıçla tehdit ettikleri yine Suriye uyruklu H.S.'nin evinden 3 cep telefonu ve 500 lirayı aldı. Şüphelilerden 2'si olaydan 4 gün sonra yakalandı, diğeri ise aranıyor.
Olay, 10 Kasım Cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu B.E.(21), H.H.(20) ve henüz yakalanamayan bir kişi, Suriye uyruklu H.S.'nin evine zorla girdi. Şüphelilerden H.H., özel olarak imal edilmiş kemer görünümlü kılıcı çekerek, tehditle 3 cep telefonu ve 500 lirayı aldı. Olaydan sonra kaçan şüphelilerden H.H. ve B.E. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 4 gün sonra yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada deri kemer içine gizlenmiş esnek yapıda 75 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildi. H.H. ve B.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Kemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandıKemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandıKemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandıKemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandı

PARTNERBir garip inci meselesiBir garip inci meselesi
Aracının içinde bıçaklanarak öldürülmüş cesedi bulunduAracının içinde bıçaklanarak öldürülmüş cesedi bulundu
Başakşehir'de 250 bin liralık kapkaçBaşakşehir'de 250 bin liralık kapkaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Banka kredisiyle dünya rekoru deneyecek

Banka kredisiyle dünya rekoru deneyecek

Arkadaşı ile birlikte kaçırıp zorla cinsel ilişkiye girdi!

Arkadaşı ile birlikte kaçırıp zorla cinsel ilişkiye girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.