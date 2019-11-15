HABER

Kemer köprü ve şelale turizm kazandırılmak isteniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 09:37 | Son Güncelleme

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde aynı yerde bulunan kemer köprü ve şelale görenleri mest ediyor.İlçenin Gülpınar Mahallesi Elmadibi semtinde bulunan kemer köprü ve şelale vatandaşlar tarafından turizme kazandırılmak isteniyor.

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde aynı yerde bulunan kemer köprü ve şelale görenleri mest ediyor.
İlçenin Gülpınar Mahallesi Elmadibi semtinde bulunan kemer köprü ve şelale vatandaşlar tarafından turizme kazandırılmak isteniyor. Halen kullanılan ve 60 yıl öncesinde Salih Güzeltepe isimli ustası tarafından yapılan köprü iki mahalleyi birbirine bağlıyor.
Mahalle sakinlerinden İbrahim Çiçek, kemer köprünün ilçenin tek köprüsü olduğunu söyledi. Bulunduğu yerin çok güzel olduğunu dile getiren Çiçek, “İki mahalleyi birbirine bağlayan kemer köprü bulunduğu yer gerçekten çok güzel. Köprünün altında şelale ve devamında çok güzel bir göl var. Etrafı orman ve fındık bahçeleriyle çevrili. Buradaki bu güzelliği herkesin görmesini çok isterim” dedi.

Canlı yayında olduğunu farkedince... Mustafa Cengiz böyle yakalandı Canlı yayında olduğunu farkedince... Mustafa Cengiz böyle yakalandı
(Özel) En büyük hayali polis olmak(Özel) En büyük hayali polis olmak
Özel öğrenciler hem güldürdü hem duygulandırdıÖzel öğrenciler hem güldürdü hem duygulandırdı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den 'Mazlum Kobani' yorumu!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den 'Mazlum Kobani' yorumu!

Milli marş ıslıklandı!

Milli marş ıslıklandı!

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da halk otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da korku dolu anlar!

Son dakika! HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

Son dakika! 2011'deki KPSS ile ilgili soruşturmada çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Tolga Şardan hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Tolga Şardan hakkında suç duyurusu

İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.