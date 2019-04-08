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Kemer takmadıkları simülasyon aracında tepe taklak oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 18:05 | Son Güncelleme

Karabük’te Türk Polis Teşkilatının 174.

Karabük’te Türk Polis Teşkilatının 174. Yılı etkinlikleri kapsamında araç kullanırken takılması gereken emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı.

Karabük’te Trafik Eğitim ve Planlama Daire Başkanlığı tarafından emniyet kemerinin önemini uygulamalı bir şekilde göstermek için Kemal Güneş Caddesi’nde Trafik Simülasyon Aracı kuruldu. Simülasyon ile araca binen vatandaşlar trafik kazasında emniyet kemeri takılmadığında karşılaşabilecekleri riskleri uygulamalı olarak görürken, simülasyon ile verilen eğitimde emniyet kemeri takma oranını yükselterek kaza sonucu ölüm ve yaralanmayı azaltmak amaçlanıyor.

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Şehir İçi Bölge Trafik Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mehmet Yücel Kafkas, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyada 1 milyon 250 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirterek, “Ülkemizde de her yıl yaklaşık 7-8 bin civarında vatandaşımızın hayatını kaybettiğini istatistik verilerinden öğrenmekteyiz. Bu ölüm ve yaralanmayı en aza indirgeyebilmek için trafik denetimlerini her ne kadar yapsak da bunun önüne geçmekte zorlanıyoruz. Özellikle ölümlü ve yaralanmalı kazalarda insan hatası yüzde 90 civarında kusur olduğunu görüyoruz. Bunun 8.4’ünün ise yaya kusurlu kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yüzde 0.3 yol, yüzde 0.3 ise araç hatalarından kaynaklı.” dedi.

“Şuanda çok yoğun bir ilgi var”
Kafkas, Karabüklü vatandaşlara emniyet kemerinin önemini anlatmak ve uygulamalı olarak göstermek için Trafik Eğitim Daire Başkanlığı tarafından simülasyon aracının gönderildiğini ifade ederek şunları söyledi: “Şuanda çok yoğun bir ilgi var. Öncelikle bu eğitim aracına ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü olarak ilerleyen günlerde emniyet kemeri ile ilgili sık sık denetim yapacağız. Öncelikle vatandaşlarımıza eğitim vermek, uyarmak adına böyle bir organizasyon yaptık. Buradan tüm vatandaşlarımıza emniyet kemerini muhakkak taksınlar.”

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