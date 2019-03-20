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"Kemeraltı'na UNESCO armasını birlikte koyacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 22:48 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci: - "Kemeraltı'nın da içine dahil olduğu bölgenin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için bu hafta başvuru yapılacak" - "Kemeraltı'na UNESCO armasını birlikte koyacağız"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Kemeraltı'nın da yer aldığı bölgenin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için başvuru yapılacağını belirterek, "Kemeraltı'na UNESCO armasını birlikte koyacağız." dedi.

Zeybekci, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda, Alsancak'taki eski Tekel Fabrikası'nın İzmir Kültür ve Sanat Kompleksi'ne dönüştürülmesine ilişkin projesini tanıttı.

Tekel binasının İzmir'in en önemli hazinelerinden biri olduğunu ve kentin ruhunu besleyecek bir sanat merkezi haline getirileceğini belirten Zeybekci, "Kentler yaşayan varlıklardır. Tarihi yapılar da kentlerin ruhunu besleyecek zenginliklerdir. Biz de atıl durumdaki Tekel binasını ayağa kaldırarak, kente kazandıracağız." dedi.

Zeybekci, kompleksin resim, müzik, heykel gibi sanatın her dalında modern ve klasik anlayışı birleştireceğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bir şehre sanat hakim olunca oradaki hava bile değişiyor. Yılların ihmalkarlığıyla bir kenara atılan bu güzel yapıyı dönüştüreceğiz. Bu binayı dönüştürdükçe kent de onun ruhuna ayak uyduracak, o da yenilenecek. 25 bin metrekarelik kapalı alana sahip bu yapı, İzmir Kültür ve Sanat Kompleksi olarak hayata geçecek."

Değişimi sağlarken eskiyi de koruyacaklarını vurgulayan Zeybekci, kentin hafızasını da hatırasını da koruyacaklarını, Kemeraltı'nı da hak ettiği görünüme kavuşturacaklarını belirtti.

- "Bu hafta başvuru yapılacak"

Zeybekci, Karaburun Yarımadası'nda Mordoğan bölgesinin Özel Çevre Koruma Alanı ilan edildiğine değinerek, "Kemeraltı'nın da içine dahil olduğu bölgenin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için bu hafta başvuru yapılacak. Kemeraltı'na UNESCO armasını birlikte koyacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ve dünyanın en iddialı kültür sanat projeleri için çalıştıklarını anlatan Zeybekci, Medeniyetler Müzesi projesinin de bunlardan biri olduğunu kaydetti.

Konuşmasını tamamlayan Nihat Zeybekci'ye, İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta tarafından İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun, Alsancak'taki Ege Uygarlıkları Müzesi Proje Yapım İşi kapsamında hazırlanan restorasyon projesine ilişkin olumlu kararı iletildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alsancak Tekel Fabrikası Nihat Zeybekci UNESCO

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