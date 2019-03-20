İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Kemeraltı'nın da yer aldığı bölgenin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için başvuru yapılacağını belirterek, "Kemeraltı'na UNESCO armasını birlikte koyacağız." dedi.

Zeybekci, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda, Alsancak'taki eski Tekel Fabrikası'nın İzmir Kültür ve Sanat Kompleksi'ne dönüştürülmesine ilişkin projesini tanıttı.

Tekel binasının İzmir'in en önemli hazinelerinden biri olduğunu ve kentin ruhunu besleyecek bir sanat merkezi haline getirileceğini belirten Zeybekci, "Kentler yaşayan varlıklardır. Tarihi yapılar da kentlerin ruhunu besleyecek zenginliklerdir. Biz de atıl durumdaki Tekel binasını ayağa kaldırarak, kente kazandıracağız." dedi.

Zeybekci, kompleksin resim, müzik, heykel gibi sanatın her dalında modern ve klasik anlayışı birleştireceğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bir şehre sanat hakim olunca oradaki hava bile değişiyor. Yılların ihmalkarlığıyla bir kenara atılan bu güzel yapıyı dönüştüreceğiz. Bu binayı dönüştürdükçe kent de onun ruhuna ayak uyduracak, o da yenilenecek. 25 bin metrekarelik kapalı alana sahip bu yapı, İzmir Kültür ve Sanat Kompleksi olarak hayata geçecek."