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Kemeraltı'nın son fıçıcısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 09:41 | Son Güncelleme

İZMİR'in son fıçı ustası Cihangir Dinç (53), babası Selahattin Dinç'ten devraldığı mesleği devam ettirmek için mücadele veriyor.

Kemeraltı'nın son fıçıcısı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in son fıçı ustası Cihangir Dinç (53), babası Selahattin Dinç'ten devraldığı mesleği devam ettirmek için mücadele veriyor.
İzmir'deki Kemeraltı Çarşısı'nda fıçı imalathanesi bulunan Cihangir Dinç, baba mesleğini 35 yıldır sürdürüyor. Çırak bulamamaktan yakınan Dinç, "Baba mesleğini ayakta tutmaya çalışıyorum. Mesleğe sahip çıkan yok. Eleman yetişmiyor. Birilerini yetiştirmek istiyoruz ancak yeni nesil bu işi yapmak istemiyor" dedi. Kemeraltı Çarşısı'nda Büyük Han'da babası Selahattin Dinç'in 50 yıl fıçı imal ettiğini anlatan Cihangir Dinç, "O bina restorasyon için boşaltıldı, daha sonra babam vefat etti. Şu anda tek fıçı ustası benim. Şimdi bir binanın çatı katında işimi yapmaya çalışıyorum. Fıçıları indirip çıkarmak çok zor oluyor. İstediğimiz gibi iş yapamıyoruz. Bu iş sevmeden yapılmaz, çünkü zor bir meslek. Mesleğin bitmesini istemiyoruz ama yapacak bir şey yok" diye konuştu.
'TALEP VAR ANCAK YETİŞTİREMİYORUM'
İzmir'de başka fıçı ustası olmadığını söyleyen Dinç, "Bir tek ben kaldım. Başka yetişen de olmadı. Kimse zor olduğu için bu işi yapmak istemiyor. El yapımı olduğu için haftada 2-3 tane yapabiliyorum. Onu da sipariş üzerine temin ediyorum. Yalnız çalıştığım için üretim fazla olmuyor. Aslında çok talep var, ancak ben yetiştiremiyorum" dedi.
Şarap, ayran, yayık ve dekor fıçısı ürettiğini belirten Dinç, yapım süreci hakkında şu bilgileri verdi:
"1 metre boyundaki fıçılar dekor amaçlı ve masa olarak kullanılıyor. Orta boy bir fıçı 1 günde tamamlanıyor. Yapım süresi ölçülerine göre değişiyor. Keresteleri bıçkılarda kesiyoruz, tek tek dilimliyoruz. Zımpara atılıyor, vernikleniyor. İşçilik çok fazla. Genellikle gürgen ve meşe ağacı kullanıyoruz. Şarap fıçısı yapmak için günlerce beklemek ve sızdırmaması için dikkatlice izlemek gerekiyor. Bir orta boy fıçının fiyatı 200 -300 TL civarında oluyor. Büyüklüğüne göre 500 TL'ye kadar çıkıyor."

FOTOĞRAFLI

Kemeraltı'nın son fıçıcısıKemeraltı'nın son fıçıcısıKemeraltı'nın son fıçıcısıKemeraltı'nın son fıçıcısı

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